「飯糰正妹」竟是昔日暗黑女神！自信現身掀網暴動

娛樂中心／林依蓉報導

許多暗黑界的從業人員在結束職業生涯後，大多選擇徹底與過去切割，甚至隱姓埋名，僅有少數人轉型為通告藝人或網紅。然而，近日在PTT表特版瘋傳一組「飯糰正妹」的工作照，照片中的女子身穿樸素圍裙，正低頭專注地捏製飯糰，其清純外貌與完美身材線條迅速引發網友熱議。沒想到，這組照片竟被「資深影迷」一眼認出，其真實身份正是當年紅極一時的暗黑界女神長澤梓(Asuka Nagasawa)，讓不少網友激動直呼「想當年真的超愛她」，意外勾起粉絲們對那段女神盛世的青春回憶。

隱退11年暗黑界女神化身「飯糰正妹」！自信神采掀網暴動：當年真的超愛她

昔日暗黑界女神長澤梓再次以「飯糰職人」的身份重現在大眾面前，臉上洋溢著滿足且自信的笑容。（圖／翻攝自IG@omusubiayumi）





不少暗黑界的從業人員在告別螢光幕後，會選擇低調地展開全新生活，但也有人轉行在不同領域開啟事業第二春。近日在PTT表特版瘋傳一組「飯糰正妹」的工作照，畫面中的女子五官精緻、氣色紅潤，雖然歲月在身上留下了些許痕跡，身材較圓潤了點，但她手拿自製飯糰，露出充滿自信且熱情的笑容，這種成熟的「熟女韻味」讓不少網友大讚保養得宜。沒想到經過「資深影迷」的指認，其身份竟是當年紅極一時的暗黑界女神長澤梓(Asuka Nagasawa)，消息一出立刻引發網友熱議。網友紛紛留言「想當年真的超愛她」、「她看起來好開心，祝福她」、「以前陪我度過無數個夜晚」、「曾經無敵的存在」、「我的青春」。









長澤梓於2008年正式出道，年僅19歲就以完美的傲人曲線與清純臉龐震撼業界。（圖／翻攝自bilibili）





回顧長澤梓的影壇生涯，她於2008年正式出道，年僅19歲就以完美的傲人曲線與清純臉龐震撼業界，成為無數人心中的啟蒙女神。然而，她卻在2014年事業巔峰時宣布引退，讓無數粉絲感到惋惜。如今11年過去了，長澤梓再次以「飯糰職人」的身份重現在大眾面前，臉上洋溢著滿足且自信的笑容，看來非常享受現在的生活，讓許多老影迷感到欣慰。













原文出處：隱退11年暗黑界女神化身「飯糰正妹」！自信神采掀網暴動：當年真的超愛她

