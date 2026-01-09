飯麵不再是主角！美國飲食指南大改版，醫揭「倒金字塔」飲食真相

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

一直以來，民眾熟悉的飲食指南多以「正三角形飲食金字塔」呈現，但美國近期正式公布最新版《2025～2030美國人飲食指南》，內容與過去30年來的主流飲食觀念出現明顯的轉變，不僅顛覆既有的框架，也引發各界廣泛討論與關注。

兒童內分泌專科醫師陳奕成指出，『新舊版食物金字塔』的差別很大，闡述如下：

1. 從「算熱量」到「選食物」：

舊版金字塔的核心理念是：「每一口都重要（Make every bite count）」

重點在於：

*控制熱量

*分配營養素比例

*建立「健康飲食模式」

新版食物金字塔在核心觀念，則是換了一個更直白的中心思想：

*吃原型食物（Eat real food）」

美國官方其實是在承認一件事：高度加工食品、人工添加物、精製糖，才是造成肥胖、糖尿病與代謝問題的元兇。

2.食物金字塔「倒過來」的真正含義

過去我們熟悉的食物金字塔：

*底層最大：穀類（飯、麵）

*中間：蔬果

*上層：蛋白質、乳製品

*最頂端：油脂、甜食（少量）

新版的倒金字塔

則是把面積最大的那一層放在最上面。

內容包括：

*蛋白質

*乳製品

*水果

*蔬菜

*健康脂肪

全穀類（飯、麵包）的食物，反而變成最底部的小尖端，並且完全不建議任何添加糖。

3.蛋白質變成「每餐優先」

舊版的美國人飲食建議當中，蛋白質是飲食的一部分，並沒有特別強調攝取順序。

而在新版當中，則強調每一餐都應該攝取蛋白質，並且給出非常具體的建議量：

每天 1.2–1.6 g / kg 體重，跟舊版相比增加了快要兩倍，這一點對正在成長的孩子、青少年，甚至肌少風險增加的成人，都非常重要。

4.乳製品優先選擇全脂

舊版的乳製品建議，其實比較偏好低脂或脫脂乳製品。

但在新版的飲食建議當中，明確推薦全脂乳製品，建議文件中還特別指出：對兒童的能量需求與大腦發育至關重要。

這代表美國官方正式宣告：「天然脂肪 ≠ 壞脂肪」，是可以放心攝取的。

5.對糖的變得前所未有地嚴格

舊版飲食建議當中，對於添加糖的建議稍微保守，直說攝取量應該 < 總熱量 10%。

但在新版的飲食建議中卻直接表態「不推薦任何人工添加糖作為健康飲食」，含糖飲料、甜點、加工零食，幾乎全面被排除在金字塔之外。

醫師小提醒

看完這份最新的美國人飲食指南，陳奕成醫師給大家的提醒：



1.原型食物，永遠擺第一

其實，不用特地去計算每一克營養素，而是食物上桌前先問自己一句：「這個是原型食物嗎？」越接近原型食物、加工越少，身體越容易正確利用。

2.不必害怕全脂鮮奶

對成長中的孩子來說，全脂鮮奶可以提供的是生長所需要的能量和脂溶性營養素，並不是洪水猛獸，但前提是：無添加糖、不是調味乳。

3.人工添加糖能不吃就不吃

這次新版指南對糖的態度非常清楚，額外的添加糖越少越好；人工添加的糖份吃得越少，對代謝、體重、長期健康越有利。

陳奕成醫師表示，這次美國飲食指南的核心概念大翻轉，其實是在提醒我們一個簡單的重點：『回歸食物本身，比計算任何數字都重要。』

所以大家不用太緊張，也真的不需要成為營養專家，只要記住最簡單的原則：「餐盤裡原型食物越多、加工食品越少，對孩子的健康、生長發育就越好。」

（記者李政純整理、文章資料及圖片來源：兒童內分系專科醫師陳奕成）

