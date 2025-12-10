飲料健康喝！ 彰化縣衛生局力推含糖飲料「1不、2減、3避免」

彰化縣衛生局，推「含糖飲料」新主張，要1不2減3避免，才能促進健康。（圖：彰化縣衛生局提供）

市售飲料琳瑯滿目，過度引用可能造成身體負擔，甚至會危害健康；彰化縣衛生局積極推動「健康飲料新主張」，推出一不：選擇「不加糖」或無糖飲品；二減：「減少」飲用頻率和飲料數量；三避免：則是「避免」選擇過酸飲料，才能聰明喝、促進健康。（李河錫報導）

根據《國民營養健康狀況變遷調查》顯示，國內7到44歲的族群是「含糖飲料」主要消費群，特別是男性每天攝取一次以上含糖飲料者高達近5成，女性則有4成；顯示一般民眾對含糖飲料高度依賴；然而，彰化縣衛生局分析，長期過量飲用「含糖飲料」，將會明顯增加肥胖、蛀牙，罹患糖尿病和心血管等疾病的風險；已成為影響國人健康重要因素之一。

廖英如營養師表示，為改善民眾對含糖飲料攝取習慣，持續推動「1不2減3避免」等3個簡單的減糖飲品選擇新主張，1不：就是選擇「不加糖」或無糖的飲品；2減：是減少飲用含糖飲料的頻率和數量；3避免：則是「避免」選擇過酸的飲料，透過聰明喝飲料來促進健康。

廖英如營養師也示範推薦2種「健康又簡單」的含糖飲料替代品，分別是「茉莉花果茶」和「檸檬氣泡飲」，這些飲品不僅製作簡單，而且能有效降低糖分攝取，既健康又美味；並籲請民眾，學會了「含糖飲料」減糖技巧後，希望能在日常生活中多加關注「減少」含糖飲料的攝取，才能逐步養成健康飲食的好習慣來維護健康。