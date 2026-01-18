飲料吸到大螞蟻老闆卻說「謀要緊啦」他傻眼…衛生局稽查結果曝

記者洪正達／高雄報導

由於飲料攤18日未營業，衛生局人員直接前往製作現場稽查，雖然發現螞蟻，但仍有多項缺失要改善。（圖／衛生局提供）

有民眾17日前往高雄鹽埕區某夜市購買了「冬瓜雪淇冰」，沒想到吸沒幾口後就呼吸到異物，仔細看才驚覺杯底有一隻大螞蟻，沒想到回到飲料攤向老闆反映後，卻得到有「螞蟻應該沒關係吧？尤其冬瓜茶很會生螞蟻。」這種敷衍的答覆，雖然最後老闆退款，但心情真的很糟糕，衛生局接獲檢舉後，已在18日派員前往製作現場稽查，並限期改善。

衛生局表示，18日獲報後隨即派員查察，業者並未營業隨即前往製作現場查察，現場檢視食材未見螞蟻蹤跡，業者表示當日曾接獲消費者反映，並坦承影片飲料確實為其攤所供應。針對業者未落實公共飲食場所環境安全衛生致有病媒出沒，將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局依「食品良好衛生規範準則」查察，查作業場所無委外病媒防治施作、食材與清潔用品未分區放置、未有冷藏、冷凍庫溫度記錄、從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局呼籲業者，應依食安相關法規加強設施設備維護、從業人員教育訓練及食材衛生管理，以維護消費者食的安全。並提醒消費者，若對業者販售之食品有消費爭議時，可撥打電話市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反映尋求協助。民眾若有任何食品衛生問題，亦可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。

