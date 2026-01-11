飲料喝到紅褐色異物！客疑蟑螂卵鞘 店家稱是蕎麥

飲料店買飲料，喝到一顆異物吐出來，外觀呈現紅褐色、長方形且有紋路邊邊帶鋸齒狀，上網搜尋後認為非常像蟑螂卵鞘。（消費者提供）

記者徐義雄／台中報導

飲料店買飲料，喝到一顆異物吐出來，外觀呈現紅褐色、長方形且有紋路邊邊帶鋸齒狀，上網搜尋後認為非常像蟑螂卵鞘。致電後再拿回店家確認，店員堅稱那是「蕎麥」。針對連鎖飲料店異物投訴，台中市食安處十一日，實地稽查後若限期無改善將處罰鍰。

這名消費者說，最恐懼的是，店員直接當著我的面把那顆異物「捏爆」。 看到異物爆出液體，甚至差點噴濺到我。

很疑惑，蕎麥是實心的種子，捏碎應該是粉狀，怎麼會爆漿？ 店家已完成退費也表示能再重做給我，實在不敢再喝了。

民眾反映於連鎖飲料店購買飲料，疑似於飲品中發現異物（蟑螂）一案。

台中市食品安全處表示，將派員前往相關店家進行實地稽查，釐清實際情形。

食安處指出，稽查重點將包括作業環境衛生、人員衛生管理及食品製作流程等事項；如查獲不符合食品良好衛生規範準則之情形，依法要求業者限期改善，如複查仍不合格，處六萬元以上、兩億元以下罰鍰。