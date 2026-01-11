飲料喝到蟑螂蛋！店員辯稱蕎麥「當場捏爆」他嚇瘋 大茗道歉了

生活中心／游舒婷報導

超噁！有民眾在網路上發文，表示自己在知名飲料店大茗買飲料，沒想到喝到一半發現異物，吐出來後發現外觀神似蟑螂蛋，他拿回店家後，卻得到是「蕎麥」的回應，店員還當場捏爆。對此，大茗也發表道歉聲明，承認店家疏失，除了停業清消，後續也將配合相關單位查驗。

網友在飲料內喝到蟑螂蛋。（圖／取自threads）

有網友發文指出，自己到大茗購買飲料，喝到一半發現異物，吐出來發現外觀呈現紅褐色、長方形，邊邊還有鋸齒狀，上網查詢後發現跟蟑螂卵鞘極度神似，他拿回店家跟店家確認，店員堅稱是蕎麥，更當著網友的面把異物捏爆。

網友看到店員的舉動相當訝異，當場看到異物爆出液體，還差點噴到他。當下他就相當疑惑，蕎麥應該是實心的種子，捏碎應該會是粉狀，照理離說不會爆漿，後續店家雖然退費也表示會做新的給他，但他經過這次的經驗，已經不太敢喝了。

看到網友的敘述配上他發的照片，網友們驚恐表示「100000%是蟑螂蛋，應該叫他當場吞下去就不追究，反正是蕎麥啊」、「是蟑螂卵，因為我也喝過」、「起來很像蟑螂蛋⋯小時候看過一堆印象深刻」。

針對相關爭議，大茗於稍早也發布相關公告，對於飲品異物造成當事人的不適與困擾相當抱歉，總公司立即啟動一中店的停業與清消，並將配合相關單位查驗，同時也承認，門市第一時間的處置失宜，與公司一向要求的顧客尊重與食品安全原則不符，後續將持續溝通並處理。

大茗聲明全文

親愛的消費者您好針對一中店於1月10日晚間發生之「飲品異物」情事，造成您的不適與困擾，大茗總公司在此向您及關心此事件的朋友們致上最誠摯的歉意，並立即啟動一中店停業與清潔消毒，後續配合相關單位查驗。經初步了解，該門市處置失宜，與大茗一向要求的顧客尊重與食品安全原則不符。大茗總公司已立即勒令台中一中店於1月11日起停業，全區進行清潔消毒作業，同時全面檢視原料、儲放與作業環境。食品安全與顧客信任一直是大茗最重視的核心價值，對於此次事件造成各界的疑慮，我們深感抱歉並且全面檢討流程，也將以行動負責。感謝您的督導與指教，我們會更加審慎，全心專注維護每位顧客對大茗的期待與喜愛。

大茗本位製茶堂 敬上

