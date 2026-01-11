飲料喝到蟑螂蛋！店家辯是蕎麥「捏爆還噴汁」 大茗道歉了

有網友表示，買飲料喝到「蟑螂蛋」。（示意圖／翻攝自臉書／大茗本位製茶堂）

有網友在社群平台上分享，10日買飲料來喝，喝到一半驚見神似蟑螂卵的異物，隨後急致電並拿回給店家確認。未料，店員不僅否認並堅稱那是「蕎麥」，更於當場捏爆該異物，雙方親眼看到該異物噴汁。貼文曝光後引起網友熱議，紛紛指認「100000%是蟑螂蛋」。對此，大茗本位製茶堂於11日凌晨急忙致歉，強調已立即啟動一中店停業與清潔消毒。

有網友昨日在社群平台Threads上分享，喝飲料時咬到異物，吐出來後發現異物外觀呈現紅褐色、長方形且有紋路邊邊帶鋸齒狀，外型神似「蟑螂卵鞘」。

原PO立即致電後並拿回店家確認，但店員堅稱該異物是「蕎麥」，且當著他的面將那顆異物「捏爆」，當下隨即爆出液體，甚至差點噴濺到他，讓他感到十分疑惑：「蕎麥是實心的種子，捏碎應該是粉狀，怎麼會爆漿？」後來店家退費給原PO，也表達能再重做一份，但他不敢再喝了。

網友們看到原PO附圖後，紛紛表示那顆異物絕對不是蕎麥，「100000%是蟑螂蛋，應該叫他當場吞下去就不追究，反正是蕎麥啊」、「蟑螂卵鞘上的鋸齒有幾個，就代表裡面有幾隻小蟑螂baby唷」、「蟑螂卵100% 捏爆是想滅證喔」、「恭喜中獎！這百分之兩萬是蟑螂蛋」。

對此，大茗本位製茶堂於11日凌晨發出聲明回應，表示造成當事人的不適與困擾，總公司在此向當事人及關心此事件的朋友們致上最誠摯的歉意，並立即啟動一中店停業與清潔消毒，後續配合相關單位查驗。

大茗指出，經初步了解，該門市處置失宜，與大茗一向要求的顧客尊重與食品安全原則不符，總公司已立即啟動以下措施：門市已與當事消費者主動聯繫並致歉，總公司後續將持續溝通與處理；一中店勒令於11日起停業調查，全區進行清潔消毒作業，同時全面檢視原料、儲放與作業環境。

此外，總公司已針對涉事人員啟動內部調查與重新教育，一中店並將配合台中市政府食安相關單位查驗，以保障公開與透明。大茗強調，食品安全與顧客信任一直是大茗最重視的核心價值，對於此次事件造成各界的疑慮，深感抱歉並且全面檢討流程，也將以行動負責。

