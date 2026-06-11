飲料市場越來越擠 黑松、愛之味、泰山各找第二曲線

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黑松近日舉行法說會，除了公布首季營運成績，也端出一系列新品布局，相較於立頓氣泡茶、黑松沙士包裝改版，金門高粱、CHOYA聯名與「魂酒」等酒類新品更值得注意。當飲料市場競爭越來越密集，老牌食品飲料廠也開始用不同方式尋找新戰場。

市場還在長大 老牌飲料廠壓力卻變大

台灣飲料市場仍在成長，但競爭也越來越擠。根據經濟部統計，2024年整體飲料店營業額約1,331億元，年增3.54％，雖創近三年新高，但成長幅度已較前幾年收斂；2025年前10月飲料店營業額再年增7.2％，全年可望續創新高。換句話說，市場不是沒有成長，而是成長紅利正被手搖飲、咖啡店、超商咖啡、無糖茶、氣泡飲與機能飲品分食。

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另一個壓力來自店數與成本。根據統計，截至2025年9月底，全台飲料店數達2萬8,788家，其中手搖飲店約1萬6,113家、占比約56％；台經院指出，手搖飲市場已出現高密度競爭，消費者支出僅微幅成長，但人事、租金與原料成本在2021年至2024年間上漲12％至18％不等，這代表飲料市場表面熱鬧，業者實際要面對的是更分散的客流與更薄的利潤。

而消費者口味也在改變。Worldpanel消費者指數指出，台灣麥茶消費者普及率從2022年的20％，提升至2024年的32％；無糖風潮也擴散到茶、咖啡、碳酸飲料與機能飲品。飲料不再只是解渴商品，而是被賦予健康、低負擔與機能等購買理由。

這讓黑松、愛之味、泰山這類老牌食品飲料廠，必須重新思考既有品牌與通路優勢，如何轉成下一階段的成長動能。

黑松押酒類 從代理走向選品生意

黑松在近日的法說會中指出，目前飲料新品包括立頓無糖琥珀紅茶、金黃檸檬紅茶與氣泡茶系列；不過，酒類產品同樣占了明顯篇幅，包括58金門高粱、魂酒、CHOYA與全家酷繽沙聯名商品。從新品配置來看，酒類已不再只是黑松產品組合中的配角。

黑松切入酒類市場並非突然轉向。公司過去以飲料製造與通路能力起家，近年透過金門高粱、日本CHOYA梅酒等代理商品，逐步擴大酒類事業，後續又成立酒類實體通路「黑松酒覓」，從代理商角色往零售端延伸。

黑松總經理張智鈞先前在「黑松酒覓」開幕時表示，黑松將以「超越代理」作為酒類事業的營運方向，第一家實體通路象徵公司在酒類領域從代理走向更完整的服務布局。這也說明，黑松不是單純多賣幾款酒，而是嘗試把過去的代理能力，延伸到選品、門市與消費體驗。

飲料市場重視鋪貨、陳列與促銷，但酒類市場更看重選品、品牌故事、飲用情境與客群經營。黑松若能把過去累積的通路能力，轉化成酒類選品與門市經營能力，酒類事業就可能成為飲料之外的新成長動能。

不只黑松 老品牌都在尋找第二曲線

除了黑松，老牌食品飲料廠面對的問題相同，只是各自選擇不同路線。

愛之味走的是健康與機能飲品路線，從油切茶、分解茶，到植物奶、燕麥飲等產品，近年都朝健康、少負擔與機能訴求延伸。愛之味先前也指出，將聚焦健康飲品、植物飲品與沖泡粉等品項，並看好台灣沖泡奶品市場商機，這代表愛之味不只是賣飲料，而是把成長押在健康需求與植物基產品上。

泰山則是另一種路線。它原本就橫跨飲品、八寶粥、仙草蜜、食用油與食品加工，飲料只是其中一塊版圖，經營權變動後，外界更關注新團隊如何穩住既有品牌，同時調整產品組合，降低對單一明星商品的依賴。

黑松、愛之味、泰山走的方向不同，但面對的產業環境相同。一名業人士觀察，老牌業者要延續成長，不能只靠過去的品牌記憶，而必須把品牌力、通路力與產品開發能力，重新轉化成新的消費理由，當飲料市場進入貨架爭奪、健康化與第二曲線競爭的新階段，誰能把老品牌留下來的通路與信任，轉化成新的產品與場景，才會決定下一輪市場位置。

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