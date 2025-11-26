飲料店也放寒假？他驚見店家公告「11月休到2月」 網揭1關鍵：見怪不怪

飲料店也放寒假？他驚見飲料店公告「11月休到2月」，網友分析原因，認為見怪不怪。示意圖／取自photoAC

許多薑母鴨、羊肉爐店家僅在冬季營業販售，錯過便要等明年，不過，你聽說過飲料店放寒假的嗎？近日有網友就驚見店家公告從「11月休到2月」，讓他不禁直呼「第一次看到！」對此，許多內行紛紛點出關鍵原因，認為根本見怪不怪，非常合理。

該名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片表示，看到台北市北投區某家豆沙飲料店在攤車上貼出公告，從11月21日休到明年2月28日，休假時間長達3個多月，直到3月1日才恢復營業，讓他忍不住笑說「第一次看到飲料店在放寒假的！」

此文一出，網友隨即點出主因， 由於冰沙深受「季節」影響，冬天天氣涼冷，基本上比較少人喝冰沙，與其承擔淡季的心酸，不如好放假休息，天氣熱一點再開賣 ，「那你知道薑母鴨店都會放暑假嗎？」、「冷飲冬天生意本來就有限，乾脆給自己放個假，這個時間長度可能有做其他兼職也說不定」、「冬天喝綠豆沙是要冷死嗎？」、「綠豆冰沙確實有季節性」、「冬天飲料不好賣啊，淡季，乾脆放假」、「因為冰沙在冬天是淡季，出來賣真的賣不了幾杯」。

有網友發現，北投某飲料店在攤車上貼出公告，從11月21日休到明年2月28日，直到3月1日才恢復營業。圖／取自臉書社團「路上觀察學院」

還有人直指「我家這邊靠近學區的飲料店，因為大部份購買都是學生，索性就放假啦！」、「告訴你一個小秘密，中正大學周圍的餐廳，有超過一半都是跟著學生放寒暑假的唷！」、「我學長飲料店開在我們唸的大學旁邊，也是跟著學校休寒暑假，沒學生幾乎沒生意」、「有的開在大學旁便當街的便當店也會放寒暑假」、「台南老字號的杏仁豆腐也是休半年左右」。

此外，也有網友建議店家，可以因應季節變換商品，夏天賣剉冰；冬天賣紅豆湯、燒仙草，如此便能一年四季都有錢賺，較不用擔心房租問題。



