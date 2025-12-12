飲料店加盟主痛打柯基！總部發聲明：永久終止合作＋求償違約金

針對加盟主的虐狗事件，茶聚也於今（12）日發布聲明稿，公布處理措施。取自臉書



知名飲料品牌「茶聚」加盟主近日遭傳拿掃軸打柯基犬，影片曝光引發網友群起撻伐，對此茶聚也在事情曝光的第一時間就宣布即刻暫停該加盟主品牌權限，也在今（12）日傍晚於臉書發布聲明稿，公布處理措施聲明。

茶聚表示，經過總部初步查核後，即日起「正式永久終止」與該加盟店之加盟合作關係，以及將依契約向該加盟主求償「毀損品牌商譽」之違約金。

對於昨（11）日引發社會關注之茶聚伊通加盟門市負責人，於社群平台上發布涉及虐待動物之違法不當行為事件，茶聚加盟總部也在昨晚第一時間即啟動內部危機處置與查核程序，並重申一貫立場：茶聚絕不接受、也不容忍並嚴厲譴責任何形式的暴力或虐待動物之行為。

茶聚提到，本次事件對社會大眾與支持品牌的消費者造成不安與不悅，對此表達誠摯的歉意。作為加盟體系之管理方，總部將持續檢視並強化加盟主行為規範、審查與管理機制，以降低類似風險再次發生的可能。

