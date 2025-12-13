飲料店加盟主虐打柯基引公憤！立委曝狗狗笑容照：狀況平安

知名連鎖飲料店的詹姓加盟主，將自己虐待15歲柯基犬的影片上傳網路，引發譁然，許多人都痛批他的行為，甚至紛紛留言詢問狗狗目前的狀況。民進黨立委郭昱晴也在臉書分享狗狗目前狀況，表示牠現在很安全，讓許多人放下心中大石頭。

該加盟主日前因飼養的柯基犬出現尿失禁情形，竟對其毆打虐待，不斷朝牠丟擲物品、飆罵髒話，隨後更將這段影片PO上網，表示「誰要養？送他，不然我就把它安樂死」，引發大批網友憤怒，紛紛留言痛罵。

台北市議員柳采葳在留言中回應指出，動保處在12日清晨接獲檢舉，並已掌握該被打柯基犬已由飼主友人先帶離安置於寵物旅館。至於虐犬的詹先生，動保處表示將會聯繫詹先生陳述意見後，依違反動物保護法虐待傷害犬隻查處。本處將以從重從速處理。

立委郭昱晴今（13）日也在臉書分享該隻狗狗的狀況，表示「今天早上我已親自與目前協助帶離柯基，並接續照護的牙醫伴侶莊醫師（與詹姓行為人為明確分居狀態）通過電話，也詳細了解目前的狀況。」

柯基犬經過動物醫院檢查，確認沒有受傷。圖／翻攝自郭昱晴臉書

郭昱晴指出，「確認大家擔心的老犬（及另一隻已帶走的貓咪）都很平安；經過動物醫院檢查，狗狗沒有受傷。由於狗狗年紀較大，後續照護確實需要更多心力，電話中能深刻感受到莊醫師本人非常關心、擔心不捨老犬的狀況，也表達希望妥善照顧桑瑪到終老，他同時持續配合相關單位處理。」

郭昱晴也提醒，「理解各位的憤怒與心疼，這些情緒都很真實，也來自對動物的愛。但在事情仍在釐清、動物也已受到妥善安置的此刻，懇請大家先不要對莊醫師進行任何人身攻擊或指責，讓事情回到該走的程序，也讓真正該被保護的生命，得到安穩的照顧。謝謝大家的關心，也請相信，我會持續關注後續狀況。」

