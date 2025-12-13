飲料店加盟主虐打柯基 牙醫配偶遭疑切割、深夜二度發聲

15歲柯基犬被打的畫面在網路傳送。取自Threads



近日一段虐打柯基犬的影片瘋傳網路，網友群起撻伐，飼主被查出是知名飲料品牌「茶聚」加盟主，不僅店家被刷負評，品牌也終止合作，動保處則將該柯基犬送往特約動物醫院安置。對此，該男子經營牙醫診所的醫師配偶發出聲明，但被網友砲轟質疑切割，他深夜再度發聲。

該牙醫的第一份聲明表示，配偶詹姓男子涉及虐待犬隻事件，純屬個人行為，與其經營的牙醫診所無關，應由詹先生自行承擔法律責任，請社會大眾勿將矛頭指向牙醫診所。牙醫強調，自己珍愛寵物柯基犬，對配偶行為感到憤怒，絕不容忍，並承諾會督促詹先生面對法律責任，向社會大眾致歉。

柯基飼主的牙醫配偶發布第一份聲明。翻攝畫面

這份聲明引起許多網友不滿，認為是在切割責任。牙醫深夜再度發文回應，說明12日下午4時許，動保處通知其狗狗血液檢查結果正常，原本計畫將犬隻領回，帶回與安置貓咪同處的分居住所照顧，但下午6時前往接狗前，動保處臨時建議進行更詳細檢查，因此暫時無法交付。他表示理解並願意配合，再次將狗狗唯一可食用的飼料送去。

牙醫強調，目前動保處已將貓咪晶片過給他，但依照其建議，狗狗的部分先暫不過給他。他重申，稍早的聲明與詹先生為配偶，目的僅止於說明二人目前的法律關係，無意為其開脫，並承諾會堅持維護後續毛孩子們安全。

回顧事件起源，一段柯基犬被痛打的影片在社群平台瘋傳，po文者提及「一打開就看到虐狗…還是柯基，這個人不用碼了吧」，有網友找到柯基犬的飼主，截圖雙方對話，質疑「15歲了，你還這樣虐待牠」，飼主回應「牠20歲我還是會這樣對牠」，惹怒網友，紛紛至飼主經營的手搖飲店刷負評。

北市動保處12日回應，凌晨接獲通報後已緊急將該柯基犬送往特約動物醫院安置，若經查飼主虐待動物屬實，最重可處7萬5千元罰鍰。

手搖飲品牌「茶聚」總公司12日發布官方聲明，表示經過總部初步查核後，即日起「正式永久終止」與該加盟店之加盟合作關係，以及將依契約向該加盟主求償「毀損品牌商譽」之違約金。

