飲料店加盟主「虐待柯基」引眾怒！北市動保處緊急安置送醫：最重罰7.5萬

知名飲料品牌「茶聚」加盟主近日遭傳虐待柯基犬，影片曝光引發網友群起撻伐，茶聚第一時間發聲明即刻暫停該加盟主品牌權限，北市動保處今（12日）回應，凌晨接獲通報後已緊急將該柯基犬送往特約動物醫院安置，若經查飼主虐待動物屬實，最重可處7萬5千元罰鍰。

北市動保處指出，今凌晨接獲民眾通報社群網路流傳「連鎖飲料店主疑似虐待柯基犬」事件，隨即即啟動臺北市動物保護處受理動物虐待案件處理流程，並依《臺北市動物保護自治條例》第14條規定，將涉案柯基犬緊急送往特約動物醫院安置。

動保處表示，今日凌晨0時左右動保處即接獲民眾通報，發現社群網站上發布有疑似虐待犬隻的影像，畫面中飼主不僅以激烈言語喝斥，並做出拋擲衛生紙捲及持清潔用具揮擊柯基犬的行為，造成犬隻因極度恐懼而畏縮至角落發抖。

經動保處查證，行為人確定為北市中山區的連鎖飲料店加盟店主，並為柯基犬的飼主。在事件發生後，犬隻已於昨（11）日緊急帶離，安置於寵物旅館。動保處為確保犬隻安全及確認是否受傷，今日已迅速至寵物旅館，依法緊急安置柯基犬。

動保處指出，依據動物保護法第5條第2項規定，飼主對於管領之動物應避免其遭受騷擾、虐待或傷害，違者將依同法第30條規定查處最重可處7萬5千元罰鍰。動保處對虐待動物行為秉持零容忍的態度，以確保動物安全。

動保處呼籲，動物保護法對虐待、傷害動物之行為已有明確規範。市民若發現任何疑似違法虐待動物情事，請立即撥打1999市民專線或1959動物保護專線通報，動保處會立即依法查處，維護動物權益。

