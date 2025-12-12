飲料店加盟店主涉虐狗 北市動保處緊急介入安置送醫

台北市 / 林彥廷 綜合報導

台北市動保處於今（12）日凌晨接獲民眾通報社群網路流傳「連鎖飲料店主疑似虐待柯基犬」事件，已立即啟動台北市動物保護處受理動物虐待案件處理流程，並依《台北市動物保護自治條例》第14條規定，將涉案柯基犬緊急送往特約動物醫院安置。

動保處表示，今日凌晨0時左右動保處即接獲民眾通報，發現社群網站上發布有疑似虐待犬隻的影像，畫面中飼主不僅以激烈言語喝斥，並做出拋擲衛生紙捲及持清潔用具揮擊柯基犬的行為，造成犬隻因極度恐懼而畏縮至角落發抖。

經動保處查證行為人確定為本市中山區的連鎖飲料店加盟店主，並為柯基犬的飼主。在事件發生後，犬隻已於昨（11）日緊急帶離，安置於寵物旅館。動保處為確保犬隻安全及確認是否受傷，今日已迅速至寵物旅館，依法緊急安置柯基犬。

依據動物保護法第5條第2項規定，飼主對於管領之動物應避免其遭受騷擾、虐待或傷害，違者將依同法第30條規定查處最重可處7萬5千元罰鍰。動保處對虐待動物行為秉持零容忍的態度，以確保動物安全。

動保處呼籲，動物保護法對虐待、傷害動物之行為已有明確規範。市民若發現任何疑似違法虐待動物情事，請立即撥打1999市民專線或1959動物保護專線通報，動保處會立即依法查處，維護動物權益。

