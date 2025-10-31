飲料店員氣環保杯亂象 批只想省5元 一票人不挺

環保意識抬頭，政府也祭出自備環保杯享5元優惠的活動，不少人都會攜帶自己的杯瓶，不過有位飲料店員發文感嘆，遇到客人不知自己環保杯容量，要求裝水測試，讓他認為相當不環保，為此浪費了1公升多的水，直呼用環保杯的人並不是為了環保，「只是為了省那5元」。

一位在飲料店工作的網友，在Dcard以「用環保杯的人真環保嗎？」為題發文指出，日前遇到一名客人拿著大容量環保杯，詢問是否能裝下兩杯飲料。原PO目測對方的杯子約1000毫升，但店內大杯飲料容量為660毫升，兩杯共要1320毫升，顯然裝不下，於是便詢問對方杯子實際容量，沒想到客人竟回不知道，還要求他幫忙裝水測量，讓原PO傻眼。

廣告 廣告

原PO表示，身為店員的他只能配合，最後幫客人測出是1100毫升，代表為此也浪費了1公升的水。原PO不理解為何有人拿著環保杯，卻不知道容量，過去也遇到不少人拿容量不夠的杯子要來買飲料，甚至還討吸管，讓他直呼「通常拿環保杯的人，並不是真的為了環保，都是為了省那5元而已。」

貼文引起討論，不少人認為只是個案，且省5元的同時，的確也減少了一次性容器的使用，「我從沒有折扣就開始用環保杯，知道容量，洗乾淨不造成店員困擾」、「遇到個案就上綱到所有用環保杯的人，想省5元怎麼了嗎」、「這個政策的本意就是要大家貪那5元，來創造環保的環境」、「撇除奧客，如果有人為了爽那5塊錢，買飲料都自帶容量夠裝的容器，省錢的同時也是減少了一次性垃圾的產生，沒什麼不好」、「其實你沒義務浪費水幫她量，叫她自己確認好容量再來消費」。

許多網友也認為，使用環保杯裝飲料，為的不只是省5元，還有保冰保熱與健康問題，「環保的概念還有一個重點，就是喝熱飲避免吃到塑化劑」、「怕一次性免洗餐具的淋膜塗層會釋放有毒物質，所以才用環保杯」、「為了保冰保熱怎麼了嗎，就喝很慢不想喝不冰或不熱的飲料」、「夏天真的很需要用有保冰效果的杯子裝飲料」。

更多中時新聞網報導

陳昇以軍樂隊為傲 跨年演唱會今啟售

邱澤娶許瑋甯4年 敲定11月底補辦婚禮

棒球》徐若熙提旅外申請 身價拚新高