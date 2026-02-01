飲料店留負評…女店長撂人把顧客打到滿頭包！雙方當街追打 場面超火爆

記者陳弘逸／台北報導

警方派員到場，立刻將涉案人，全數查獲到案。（圖／翻攝畫面）

台北市松山區昨晚（1日）發生聚眾鬥毆事件，分別為2男2女共4人，毆打1名男子，造成他背部、頭部及臉部多處挫傷。警方獲報到場處理，得知受害人曾在女主嫌的飲料店留下網路負評，雙方約談判竟演變成衝突，警詢後，將涉案人依聚眾鬥毆、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪移送偵辦。

昨天（1日）晚上10時40分，松山警分局松山派出所獲報，轄區寶清街附近疑有打架情事，警方隨即派員到場，當下雖無持續衝突情形，但有多人聚集，經盤查立刻將涉案人，全數查獲到案。

台北市松山區昨晚（1日）發生聚眾鬥毆事件。（圖／翻攝畫面）

經查，受害人為黃姓男子因曾對曾姓女子的飲料店留下網路負評，雙方邀約碰面談判，未料，女方夥同另外3名朋友，共4人分別為2男2女，出手毆打黃男，造成他背部、頭部及臉部多處挫傷。

警詢後，將動手的曾女等4人依刑法妨害秩序聚眾鬥毆、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪移送台北地檢署偵辦。

