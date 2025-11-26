飲料店竟放「3個月寒假」…網揭「這樣做」整年賺錢

生活中心／李筱舲報導

近日冬意漸濃，許多民眾喜歡在寒冬中享用熱食禦寒，而薑母鴨和羊肉爐更是許多人的首選。不過，最近有一名網友意外發現，一間位在北投販售「綠豆沙」的飲料店，竟然貼出放寒假的公告，讓原PO驚訝表示：「第一次看到飲料店在放寒假的」。









超狂飲料店貼「3個月」寒假公告！網揭「這樣營運」一年四季都有生意

一名網友近日在臉書社團上表示，自己在北投看到一間綠豆沙店貼出放寒假的公告，讓原PO感到驚訝。（圖／翻攝自臉書粉專《岑林綠豆沙 CÉN LIN since2016》）

一名網友昨（25）日在臉書社團「路上觀察學院」分享貼文，並附上一張照片。畫面中，一間綠豆沙店貼出了休假通知，內容寫道：「寒假11/21～2/28，3/1起繼續為您服務，造成不便敬請見諒。」讓原PO驚訝表示，自己還是第一次看到飲料店放寒假。貼文曝光後，引發不少網友熱議討論。

此篇貼文引發熱議，更有網友建議「夏天賣綠豆沙，冬天賣薑母鴨和羊肉爐」才是最佳正解。（圖／民視新聞資料照）

有網友笑稱：「主打綠豆沙的店會放寒假，就跟薑母鴨會放暑假一樣～」、「放三個月會不會太猛了！」、「冬天冰沙淡季，真的賣不了幾杯」、「綠豆冰沙確實很看季節」。不過，也有網友提出「不受季節限制、繼續賺錢」的營運方式，就是依照季節更換產品，便能避免寒暑假休業的狀況。像是「夏天賣剉冰，冬天賣紅豆湯和燒仙草，一年四季都有生意」；或「賣冷飲的店家，冬天可把人力挪到熱食攤使用」。甚至有網友建議，「夏天賣綠豆沙，冬天賣薑母鴨和羊肉爐」才是最佳正解。

