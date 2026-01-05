飲料店老闆嘆：最低時薪漲到比營業額高！自嘲「命賤才當老闆」

自2026年1月1日起，基本工資新制正式上路，月薪從28590元調漲至29500元，時薪則從190元提高至196元，預估將有247萬名勞工受惠。然而，這項調整卻讓部分小型店家經營者感到壓力倍增。

一名飲料店老闆在社群平台Threads發文表示，他與妻子共同經營自創品牌飲料店，每天營業時間長達14小時。他計算指出，依照新制時薪196元計算，14小時乘以196元再乘以2人，一天光是人事成本就需要5488元。令人驚訝的是，該老闆透露，他們的日營業額經常無法達到這個數字。

這位老闆進一步說明，身為自營業者的辛酸，除了沒有年終獎金、特休假之外，勞健保費用還得自行負擔。長期承受高工時與經營壓力，讓他忍不住自嘲「到底是多賤的體質才會自己開店做老闆」。

貼文一出立即引發網友熱議。部分網友質疑營業額的真實性，認為營業14小時卻賺不到5488元實在太離譜，建議老闆應該檢討經營問題。有網友直言，兩個尖峰時段營業額不到5000元，連大學打工的小餐飲店一個班段5小時都能輕鬆超過這個金額。

面對質疑，原PO補充說明，他們正努力經營自己的品牌，在夾縫中求生存，並立下小目標，希望每天營業額至少都要達到5488元，期盼生意能越來越好。

許多同為創業者的網友則表達共鳴。有人分享，2000年開始創業，除了過年、中秋和端午，近10年幾乎沒有放假，也沒有過生日，每天工作超過15小時，甚至曾連續工作30到40個小時。另有網友感嘆，阿公阿嬤那個年代開一間店可以養活一家人，在這個世代開店，卻不一定付得出自己的薪水。

也有過來人提供建議，認為問題不在於努力程度，而是要評估這個生意值不值得兩個人這樣拼。建議可以考慮一人顧店或縮短營業時段，另一人去找穩定底薪工作，先有穩定現金流，情況才會慢慢好轉。另有成功經營者指出，做門市生意地點是第一重要，不要為了省2、3萬店租找了不好的點，否則會陷入做不起來的死循環。

此事件反映出台灣小型餐飲業者在最低工資調漲後面臨的經營困境。在人力成本上升的壓力下，如何在維持服務品質與控制成本之間取得平衡，成為許多小店家必須面對的嚴峻挑戰。

