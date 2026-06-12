飲料店老闆曝「沒那麼好賺」！黃大米揭殘酷真相

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生活中心／劉詩婕報導

台灣街頭手搖飲店密度驚人，不僅是民眾日常首選，更是許多年輕人創業選項。近期，知名作家黃大米在臉書分享，與一名已經開三家飲料店的陳老闆深談連鎖飲料店情形後，卻發現餐飲業不如外界想像的「好賺」。在大眾看不見的盈利背後隱藏著極其嚴苛的成本控管與盤讓風險。





開飲料店能致富？黃大米親揭「實際獲利」老闆嘆：誰說老闆很有錢

（另開新視窗）

陳老闆分享到蠻多創業的飲料店老闆為了維持薄利盈收部分，老闆只能從可調整的人事上節約支出。（示意圖，非關本新聞事件／民視新聞資料照）

作家黃大米在臉書貼文中提到，飲料店並非外界想像的高獲利產業。陳老闆直言：「獲利大約是營業額的1成5，也就是說1家營業額30萬元的飲料店，扣掉人事成本、店租、水電等等，1個月賺4萬5千元。」他也補充說明：「如果租金到4萬元，獲利就會被店租吃掉。」黃大米從中了解到在開店成本結構上，扣除必要的固定開支，最終獲利所剩無幾。

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開飲料店能致富？黃大米親揭「實際獲利」老闆嘆：誰說創業很有錢

（另開新視窗）

黃大米從陳老闆口中了解到飲料店整體成本扣除固定開支之後，僅剩約1成3的盈收。（示意圖，非關本新聞事件／民視新聞資料照）

當黃大米追問毛利這麼低為何還要投入去維持營運時，陳老闆無奈回應說：「雖然毛利低，但只要可以生存下去，還是比上班族的薪水好一點。」談及飲料店店面盤讓現象，陳老闆表示說：「如果這家連鎖飲料店的生意很好，店家釋出想盤讓的消息時，總部自己內部的人就會出來接手了；如果還會流出來到市面上來盤讓，多數來說業績都是比較普通的店。」關於店面盤讓金問題，陳老闆分享說：「30萬就差不多了，裝潢跟設備花上百萬的店家，最後能頂的價格可能才30至40萬。如果是裝潢好幾百萬的餐廳，頂讓金打到骨折喊出100萬，詢問的人也寥寥無幾。」

開飲料店能致富？黃大米親揭「實際獲利」老闆嘆：誰說老闆很有錢

（另開新視窗）

黃大米轉述陳老闆分享得知在盤讓市場上哪怕是花上百萬裝潢費用，頂讓金也只有30萬元的市場空間。示意圖非關本新聞事件。（圖／民視資料照）

最後是關於創業報酬，陳老闆也補充說明：「不能單純用淨利是營業額的15%來看，這只是一個概算。」營業額與淨利比例需視規模而定，若營業額達80萬元，淨利才可能超過20%。網友留言表示「感謝大米和陳老闆的無私分享」、「自己開店壓力真的很大」、「現在成本高漲，小店經營真的不容易」。





原文出處：開飲料店能致富？黃大米親揭「實際獲利」老闆嘆：誰說創業很好賺

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