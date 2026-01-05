飲料店老闆試算「最低時薪196」 嘆：營業額都不夠

最低時薪漲到196元，飲料店老闆試算發現連營業額都不夠。（示意圖／東森新聞）





最低時薪從2026年1月1日開始，從190元提高至196元，對於計時勞工來說是個好消息，但是對於雇主來說很可能代表經營成本又要增加。就有飲料店老闆試算時薪196元，很有可能會讓他們連1天的營業額都賺不到。相關發文一出，引發許多網友的熱烈討論。

原PO在Threads上發文表示，今年時薪變成196元，他們是夫妻開店的每天營業14小時，14×196×2=5488，他們常常一天沒到這個金額耶，然後又要自己繳勞健保，沒年終、沒特休，「到底是多賤的體質才會自己開店做老闆」。

網友對此回應表示，「我們也是，老闆和員工是同一人」、「都是辛苦的勞闆」、「真的很多人誤會，以為老闆賺很大」、「台灣很多餐飲店老闆都是在賺基本工資而已，主打一個不用聽別人的」。

但也有網友反駁，「不會做生意又拉不下臉去打工的經典範例」、「概念不是很正確，工讀生是用來cover爆單時段，不是取代正職」、「你自己都算出來了，怎麼還不收一收去打工就好，還不用承擔虧損」。

面對網友的質疑，原PO也回應表示，他們很努力經營自己的品牌，有須要動不動就叫人包一包起來？店面是自己家的，也只有夫妻2個人做，怎會有人說這樣幹嘛請人？趕快停損，到底要多腦補？誰不希望開店生意好，只是想表達希望可以每天至少都要達到這個金額而已，很多自創品牌的都很努力的在經營自己的店，很努力在夾縫中求生存。

