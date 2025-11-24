飲料從天而降！手搖店隱身公寓2樓 垂吊運送成五分埔奇景

台北市 / 綜合報導

台灣連鎖手搖飲料店多到數不清，獨立品牌想要殺出重圍可不容易。不過在台北市五分埔商圈內，有一間老牌的飲料店，雖然實體門市已經收起來，但是他們意想不到的送餐方式，反而在網路上掀起討論。原來業者隱藏在公寓二樓，從窗邊利用籃子吊掛運送飲料，特殊方式創造話題。

記者張小媛VS.手搖店業者說：「我直接拿就好嗎，直接拿嗎，好，阿姨怎麼想到那麼聰明的方式，找個方便而已。」手搖杯裝進籃子搖晃著陸，這不是天上掉下來的禮物，得先按下一樓的點餐鈕，頭頂就會傳來這聲招呼，記者張小媛VS.手搖店業者說：「哈囉，兩杯珍奶，甜度冰塊，都微糖微冰好了。」

隔著一層樓的距離，出現真正的遠端點餐，這地點就出現在，台北市五分埔商圈內的二樓住宅，從一樓往上看製作飲料到封膜，都在窗邊完成，特殊景象在網路上掀起討論，而對周邊攤商來說，他們之間已經有一份點餐默契，附近攤商說：「像我就不用按門鈴，我說姐快點綠茶一杯，她就送來了。」

原來這間飲料店業者，在當地是老品牌原本有實體門市，後來休息一段時間，才又重新與顧客見面，附近攤商說：「開很久啦，我來這邊快20年就已經開在那邊，它最少有30年以上，其實這個本來就有在用，因為他們那時候自己家裡煮好，他們送過去(店面)。」雖然飲料店實體店面消失，改為低調隱身公寓內，不過籃子吊掛送餐，反而成為另類的行銷話題。

