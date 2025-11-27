飲料怪味疑清潔劑殘留? 顧客消化道灼傷

中部中心 ／中部綜合報導

有民眾到台中大雅連鎖速食店用餐，期間拿內用杯喝可樂，但覺得味道怪怪的向店員反應，店員卻說，如果回去有問題請速就醫，當天晚上，民眾就到醫院急診，被診斷為消化道灼傷。家屬懷疑，可能是內用杯疑似有清潔劑殘留。但台中食安處前往稽查，並沒有發現異狀。速食店回應，使用的清潔用品皆符合法規，請顧客放心。





女子到速食店用餐用內用杯喝可樂 覺得味道怪怪的向店員反應。（圖／民視新聞）





連鎖速食店內用喝飲料，現在都改內用杯，但桃園市議員詹江村在臉書發文爆料，有民眾喝了飲料覺得怪怪的送醫就診，竟然是消化道灼傷，質疑餐廳是不是使用違反規定的清潔液？根據了解，一名女子到台中大雅的速食店用餐，期間用內用杯喝了飲料，但覺得可樂味道怪怪的，當下有跟店員反應，對方回覆，如果回去有問題，請盡速就醫，晚間真的不舒服到醫院掛急診，被診斷是，消化道灼傷

速食店回應 有陪同民眾就診 也強調餐廳的清潔用品均符合法規。（圖／民視新聞）









台中市食安處接獲通報，前往稽查，從餐具清洗設備流程到清潔劑管理，也隨機抽樣檢視飲料杯清潔狀況，都沒發現異樣速食店回應，第一時間關心並陪同就醫與回診，全面檢視餐廳相關設備和員工作業流程，確認都正常，餐廳當天也沒有接獲其他顧客有類似反映，更強調，餐廳所使用的清潔用品皆符合法規，請顧客安心，至於，為何喝飲料會喝到消化道灼傷，哪個環節出問題，恐怕有待釐清。





