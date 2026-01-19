飲料控注意！人氣手搖飲買1送1 熱飲享免費加料

閒暇時喝杯溫暖的飲料，驅走冬日寒意，人氣手搖飲品牌祭出各式優惠，像是CoCo都可、50嵐均有買1送1活動、可不可熟成紅茶買5送1等，到麻古茶坊點購濃醇或鮮奶系列還可免費加料，把握時間喝起來！

麻古茶坊推出指定品項免費加料活動。（示意圖／翻攝自Facebook@麻古茶坊 MACU TEA）

麻古茶坊

即日起推出免費加料優惠，購買濃醇系列、鮮奶系列飲品，即享「第1份加料免費」，品項包含玉米圓、波波、波霸、雙Q果、椰果、仙草凍、綠茶凍、紅萱粉粿等，滿足喜愛咀嚼口感與滑順風味的族群。（濃醇系列不含阿華田、玫瑰奶茶，鮮奶系列不含阿華田拿鐵、玫瑰紅茶拿鐵，濃醇／鮮奶系列已含配料名稱的飲品不適用此活動）

熱飲人氣冠軍「濃厚芋泥鮮奶」採用大甲芋頭製成芋泥，融合鮮奶香醇滋味。（圖／麻古茶坊提供）

同時，麻古茶坊公布熱飲排行榜TOP5，人氣冠軍「濃厚芋泥鮮奶」使用嚴選大甲芋頭，香甜細緻的芋頭顆粒口感配上醇香鮮奶，非常受芋頭控歡迎。「金絨芋泥鮮奶」則以芝芝奶蓋加現磨玉米汁製成「金絨芝芝」，搭配綿密大甲芋泥，香甜中帶有奶香、玉米清甜香，甜潤口感療癒整個冬天！

茶飲類則有高山金萱茶、芝芝金萱雙Q、紅萱烏龍／紅萱雙Q上榜，在甘醇茶味加入白玉波霸或Q彈椰果，豐富口感好喝又享受。

CoCo都可6款指定品項享2杯任搭99元。（示意圖／CoCo都可提供）

CoCo都可

即日起至2月4日，在外送平台foodpanda點購大杯莓好雙果茶／生椰職人拿鐵，即享買1送1。門市也推出「2杯99元」優惠，可在6款指定飲品自由搭配，品項包含28茉輕乳茶、日焙珍珠奶茶、21歲輕檸烏龍、冬韻擂焙珍奶、莓好雙果茶、小湯圓奶茶等。

50嵐

即日起全台門市推出買5送1，且任選飲料品項均享免費加料，包含珍珠、波霸、椰果等等，可說是點越多越划算！

可不可熟成紅茶門市自取享全飲品買5送1。（示意圖／翻攝自Facebook@可不可熟成紅茶）

可不可熟成紅茶

即日起赴門市自取消費享全飲品買5送1（價低者折扣），也就是買6杯直接免費喝1杯！2月28日前再推線上寄杯活動，如大杯麗春紅茶11杯特價330元、大杯春梅冰茶11杯特價550元、大杯胭脂多多11杯特價583元，線上寄杯票券有效期限為90天，詳細規定可至商城票券頁面查詢。

