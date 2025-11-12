「飲料放鞋櫃」被外送員檢舉！真相一曝網：認罰吧

生活中心／王靖慈報導

近年外送盛行，許多民眾習慣使用外送點餐，部分外送平台也有「無接觸」功能，會讓外送員將餐點放在指定處。不過，某網友在臉書社團PO文，他請外送員將訂購的3杯飲料放在鞋櫃上，結果竟然收到了「檢舉單」，貼文隨後也引發其他網友討論。









10日有一名網友在臉書社團「爆料公社」發文，表示自己因在公共空間擺放鞋櫃違規而被檢舉開罰，並貼出一張罰單照片。圖中畫面位於某住家的大門口，在門旁的公共空間處放著一個淺色的小鞋櫃，上面則放有外送的3杯飲料。他無奈表示自己於外送平台下單，並使用平台的「無接觸」功能請外送員放在門口，不料自己收到「檢舉單」，本沒多想的他，直到收到了第2張才發現原來是外送員拍照檢舉的，讓原PO難過的在文末加上標籤，表示「公共空間放鞋櫃對不起我錯了」。

他請外送員「飲料放鞋櫃」收2張罰單！結局曝光遭網酸：乖乖認罰吧

網友本身違規行為，引來其他網友嘲諷。（圖／翻攝「爆料公社」臉書社團）

沒想到貼文一出，多數網友都在酸原PO「別牽拖外送員」。有網友認為，在公共空間擺放鞋櫃本就違規，根本沒什麼好說，叫原PO乖乖認罰。還有網友表示，自家社區也遇過外送員會這樣，但畢竟請外送員送上樓，就有機會被拍照取締，況且維護社區人人有責。此外，有網友看見原PO的飲料並沒用袋子裝起，認為他不但讓外送員不便，還不願自己下樓拿，最後被檢舉可說是自找的結果。

