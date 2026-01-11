飲料疑喝到蟑螂蛋！店員詭辯是「蕎麥」 大茗發聲致歉了

【緯來新聞網】一名網友在Threads發文指出日前在台中市北區購買大茗本位製茶堂的飲品後在飲用過程中發現疑似異物，形狀與蟑螂卵鞘（蟑螂蛋）極為相似。該事件引發網路熱議，業者已暫停營業並展開內部清消作業並說明後續處置方式。

網友表示買大茗飲料喝到蟑螂蛋。（圖／翻攝Threads）

網友自述，他於飲用過程中吐出紅褐色、長方形異物，邊緣帶鋸齒狀，經網路搜尋後認為其外觀與蟑螂卵鞘相符。該名顧客將飲品與異物帶回門市查詢時，店員回應稱該物為蕎麥，並當場以手捏破異物，引起顧客質疑。顧客指出，蕎麥為實心種子，應不會出現液體噴濺狀況。



此事引發討論，部分網友認為照片中異物與蟑螂卵鞘形態相符，並分享個人類似經驗。對此，負責該門市的大茗公司發布聲明，對異物造成的顧客不適表示歉意，並已於1月11日起針對涉事門市實施停業及全面清潔消毒，另將配合相關單位進行檢測。



目前各界對異物性質仍有不同觀點，當事人與部分網友認為其外觀、觸感與昆蟲卵鞘相似；然而，店方初步說法指出該物可能為蕎麥成分。事件是否涉及食品異物污染，尚待衛生單位檢驗結果進一步釐清。



大茗表示，此次事件顯示門市處置流程與顧客應對方式存有疏失，違背公司一貫重視的食品安全原則。總公司除針對門市原物料、儲放環境、作業流程進行全面檢視，也將強化教育訓練及顧客應對機制，承諾持續改善並強化內控。



食品安全屬公共衛生範疇，根據台中市政府衛生局規定，食品業者如涉異物爭議須主動通報並接受檢驗。該局尚未公布檢測結論，但已表示將針對門市查核衛生與製程規範，並視情節決定是否裁罰。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

殭屍電影《暫時停止呼吸》重映 港星錢小豪重現經典角色

金針菇出事啦！赴港旅遊「無視公告」闖住宅區狂拍遭炎上