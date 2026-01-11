飲料疑有蟑螂卵 店員辯蕎麥還捏爆 大茗道歉、分店停業

手搖飲品牌「大茗」爆食安疑慮，台中一名網友在大茗一中店買飲料，喝到疑似蟑螂卵的異物，他帶著異物返回門市，結果店員辯稱是蕎麥，還當場捏爆，液體噴出，讓他傻眼，事件在網路上引起討論；對此，大茗總公司緊急發布聲明，表示即日起停業該門市進行清潔消毒，並全面檢視原料與作業環境，以維護食品安全。

原PO昨（10）日於Threads發文指出，他在大茗手搖飲一中店買珍珠奶茶時，喝到一顆異物，吐出後發現異物外觀呈紅褐色、長方形且帶紋路，邊緣有鋸齒狀，上網查詢後認為外觀與蟑螂卵鞘相似，隨後打電話回分店並返店與店員確認，店方堅稱是蕎麥，甚至當場捏爆，噴出液體。

原PO表示，蕎麥為實心種子，捏碎理應呈粉狀，爆漿情況完全不合理，雖然店家已退費並表示願意再做一杯補償，他直言「我實在不敢再喝了」，事後也通報1999。

事件曝光後，引發超過1.8萬人留言：「當場捏爆就是毀滅證據，那是蟑螂卵沒錯」、「蕎麥茶容易被蟲或老鼠污染，我們店都會檢查確保安全」、「100%是蟑螂卵」、「100%是蟑螂蛋，應該叫他當場吞下去就不追究，反正是蕎麥啊」、「就是蟑螂蛋」、「蕎麥才不長這樣，這就是蟑螂蛋」。

對此，大茗今針對事件公開道歉，表示已向當事人致上最誠摯的歉意，強調該門市即日起停業，並展開全面清潔消毒，重新檢視原料與作業環境，同時對涉事人員進行內部調查與教育，以確保食品安全與顧客尊重原則，公司也將配合主管機關查驗，全面檢討流程。

