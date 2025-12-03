飲料第一口別猛喝！醫警告：喝到清潔劑殘留恐燒傷食道

飲料店衛生問題頻傳，多起消費者喝到清潔劑、蟑螂甚至腸桿菌超標的案例引發關注。黃軒醫師提醒，飲料製作過程中的衛生管理稍有疏失，就可能對消費者造成健康傷害。

近期飲料安全事件頻傳，包括消費者在店內飲用飲料後出現消化道灼傷，疑與清潔劑殘留有關。（示意圖／中天新聞）

近期飲料安全事件頻傳，包括消費者在店內飲用飲料後出現消化道灼傷，疑與清潔劑殘留有關；知名連鎖茶飲店誤將含清潔液的茶水提供給消費者，導致多人喉嚨灼傷送醫，店家因此被勒令停業；甚至有消費者在飲料中發現整隻蟑螂。食品安全稽查也發現，市場上多家飲料店的成品飲料被驗出腸桿菌科超標，顯示製作流程或器具可能遭到污染。

重症醫師黃軒分析，飲料風險主要來自兩大來源。首先是清潔劑或消毒液的問題，包括沒有嚴格區分和清潔不徹底。他強調，所有清潔劑、去漬液、漂白水、消毒藥劑都必須與飲料製作區嚴格分開，不應放置在飲料製作台上、配料區旁或盛裝茶湯、奶類、冰塊附近。

「清潔用品應統一收納於專屬清潔間、下方封閉櫃體或管理架上，並加貼化學品標示，避免誤混入飲料的可能。」黃軒指出，若飲料杯、奶茶壺、煮茶機清洗與沖水不徹底，化學清潔劑殘留可能被消費者喝下肚，造成口腔、食道、胃部灼傷，且化學灼傷不像燙傷，症狀往往延遲出現，更需要醫療處置。

黃軒表示，茶湯久放、器具未充分消毒、冰塊水質不佳，或成品飲料在室溫下放置過久，都會讓細菌迅速繁殖。（示意圖／photoAC）

第二大風險來源是細菌污染。黃軒表示，茶湯久放、器具未充分消毒、冰塊水質不佳，或成品飲料在室溫下放置過久，都會讓細菌迅速繁殖。「若飲品被驗出腸桿菌科超標，通常代表店家的整體衛生管理存在漏洞，可能讓消費者出現腹瀉、嘔吐、發燒甚至食物中毒。」

針對消費者如何保護自己，黃軒建議，若喝到有「化學味、苦澀味、刺痛、辣喉」等異常感受，應立刻停止飲用，保留杯子與收據，必要時就醫。他特別提醒，喝飲料的第一口不要馬上猛喝。此外，消費者應選擇衛生狀況良好的店家，觀察店員是否戴手套、環境是否乾淨、煮茶器具是否整潔，飲品是否現做。

黃軒提醒消費者不要讓飲料放太久，尤其奶茶、果汁、冰飲在高溫下更容易細菌暴增，建議兩小時內喝完。對於店家，他強調應做到的基本原則包括：器具必須徹底沖洗、避免任何清潔液殘留；冰塊、水源、茶湯需每日更換並妥善冷藏；製作區保持乾淨，避免交叉污染；清楚標示成分，讓消費者明白自己喝到什麼。

