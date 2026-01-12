飲水及原水恐有塑膠微粒 水利署輔導台水強化淨水處理

有關監察院表示「台灣自來水淨水場飲用水及原水都恐有塑膠微粒疑慮」一事，經濟部水利署昨（十二）日表示，已積極輔導台水公司等自來水事業持續強化淨水操作與管理，確保供水品質。現行淨水處理流程，包括混凝、沉澱與過濾等方式，均可有效去除微型塑膠顆粒。另依環境部國家環境研究院歷年調查結果顯示，一○六年（十處）、一○七年（八十處）及一一四年（卅四處）調查之飲用水中微型塑膠平均值約為○·四四至一根／公升，明顯低於國際平均值四·三四根／公升，亦遠低於瓶裝水平均值約三一五根／公升，亦顯示國內自來水水質相對穩定。

經濟部水利署將與台水公司等自來水事業單位，持續關注微型塑膠相關研究、國際管理趨勢及標準檢測方法之發展，配合環境部政策方向、法規制度（如飲用水水質管制標準等）檢討及調整與科學研究進展，逐步精進檢測技術與水質管理措施，以加強淨水處理作業，進而降低飲用水之塑膠微粒風險，保障民眾安心用水。