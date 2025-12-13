飲水思源回饋故鄉 張維倩議員捐助30萬元成立「張瑞山前議員紀念獎助學金」

社會中心／綜合報導

新北市議員張維倩今（校慶日）特別返鄉出席嘉義縣大埔國中小校慶活動，並以其先父、已故前新北市議員張瑞山之名，捐助新台幣30萬元，成立「張瑞山前議員紀念獎助學金」，以實際行動回饋故鄉、支持偏鄉教育。

位於曾文水庫旁的大埔國中小，地處偏遠，全校學生僅約百人，教育資源相對有限。張維倩議員表示，父親張瑞山前議員出生於嘉義縣大埔鄉、亦為大埔國中小校友，生前一再叮囑家人要飲水思源、回饋鄉里。家屬秉持其遺願，決定將告別式所收到的花禮款項全數捐出，轉化為能長期支持地方學子的獎助學金。

活動中，張維倩議員上台完成捐贈儀式時，回憶起父親生前對故鄉與教育的深厚情感，一度情緒潰堤、感動落淚。她表示，父親一生關心地方建設與下一代教育，盼望透過紀念獎助學金，讓父親的精神持續陪伴大埔的孩子成長。該筆捐款由大埔國中小校長陳育恬代表學校受贈，未來將用於獎助清寒及表現優良學生，協助學生安心就學、專心學習。





陳育恬校長表示，感謝張瑞山前議員及張維倩議員長期以來對學校的支持與關懷。即便兩位議員多年於新北市服務，仍心繫故鄉，每逢校慶或學校有需要時，皆義不容辭返鄉相助，讓全校師生深受感動。張維倩議員也強調，未來將持續關注偏鄉教育與地方發展，期盼拋磚引玉，讓更多社會資源投入，為孩子打造更好的學習環境。

