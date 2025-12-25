飲水思源 永仁走讀烏山嶺水利古道

永仁高中戶外教育帶領師生前往烏山嶺水利古道進行教學踏查。結合環境教育以實際行動實踐「飲水思源」的核心價值。 (永仁高中提供)

記者汪惠松∕永康報導

永仁高中戶外教育教師團隊帶領師生前往烏山嶺水利古道進行教學踏查。師生透過雙腳丈量歷史，並結合環境教育，以實際行動實踐「飲水思源」的核心價值。參與學生表示藉由古道踏查增進環境的認識，獲益良多。

此次活動特邀長期投入水文文化與在地文史推廣的台江社大執行長吳茂成隨行指導。烏山嶺水利古道位於嘉南平原與丘陵交界，不僅是山海圳國家綠道的「首山」，更是早期開鑿引水隧道、建構嘉南大圳水利系統的重要通道，見證了台灣近代水利史的發展。

吳茂成從地形地貌、工程脈絡到水資源倫理，深入淺出地引導學生理解「水從何來、為誰而流」，成功將課本知識轉化為可親近的生活體驗。

永仁校長余月琴表示，選擇行走水利古道別具意義，除象徵轉折與新生，更提醒師生珍惜得來不易的資源。教師團隊也藉此機會，持續發想如何將古道踏查融入校本課程，深化學生對環境永續與公共建設的認識。

隨行教師劉育志主任指出，活動結合戶外教育、歷史踏查與環境教育，期待學生在山林行走間培養團隊合作與公共意識，讓「飲水思源」不只是口號，而是可被實踐的生活態度。參與同學也表示，能與同儕一起完成這條別具意義的古道踏查，感到相當開心且充滿成就感。