飲用水也有塑膠微粒！ 醫教簡單1招降低近9成危害

家醫科醫師陳欣湄提醒，將自來水煮沸再過濾，可有效減少水中的奈米與微塑膠顆粒。（示意圖／photoAC）

每天喝的水真的夠安心嗎？家醫科醫師陳欣湄分享研究指出，日常飲用水中可能含微塑膠微粒，只要先將自來水煮沸再過濾，可有效減少奈米與微塑膠顆粒，方法簡單、成本低，在家就能輕鬆操作。

陳欣湄在臉書粉專發文表示，近年陸續有研究發現，日常飲用的水中可能含有微塑膠微粒，儘管這些顆粒對人的長期影響尚未明確，但還是該多加留意，如果想改善這個問題呢，建議可以先將自來水煮沸，再用濾紙或極細濾網過濾。

陳欣湄說明，根據一項發表於《Environmental Science & Technology Letters》的研究顯示，把自來水煮沸再過濾，在實驗條件下可以大幅降低水中的奈米與微塑膠含量，當水中礦物質（例如鈣離子）較高時，煮沸後形成的碳酸鈣晶體會將部分微塑膠顆粒包覆，隨著沉澱一同被過濾掉，在最佳條件下微塑膠量可降低約90%。

廣告 廣告

陳欣湄指出，實際效果會因水質、濾材與操作方式而有所差異，台灣各地水質因水源不同，北部多屬中等硬度，南部不少地區相對偏硬，因此在有些地方煮水時，較容易看到水垢結晶，不過從這項研究的原理來看，這樣的條件對於「把顆粒一起帶走」其實相對有利。

陳欣湄建議，民眾在家可以先把自來水煮到滾，接著關火靜置一下，不要立刻大力攪動，避免讓沉澱更容易形成與下沉，最後用咖啡濾紙或用濾水壺、細濾網，將可見沉澱與結晶濾掉，就像是手沖咖啡一樣。

陳欣湄也提醒，盛裝容器應優先選玻璃或不鏽鋼，以免熱水長時間接觸塑膠容器。

陳欣湄強調，這個方法只能低飲水途徑的微塑膠暴露，是「可行、低成本」的做法，但並非「萬靈丹」，若是奈米級顆粒，在日常濾材下可能難以完全去除，但就目前研究證據來看，「煮沸＋過濾」是相對簡單、也有研究支持的策略之一。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

68歲女看護再婚102歲老翁遭疑「騙婚奪產」 爆搶人大戰！律師逆風發聲

身價8億人瑞娶女看護掀家庭革命！4兒子控騙婚軟禁、侵占3千多萬孝親費

寒假太囂張！6歲女童喊「很閒」 全網瘋寄作業教她做人