飲用水水質新增6項污染物納管 115年上路

（中央社記者張雄風台北28日電）環境部為強化飲用水水質檢測管理，經過會議討論，今年新增包含PFAS總和等6種新興污染物，明年上路；根據80處淨水場檢測結果，PFAS總和僅1處數值超標，已要求尋找替代水源。

環境部今年滾動檢討「飲用水水質新興關注項目檢測管理及篩選作業指引」，經專家諮詢會決議，將新增鍺、鉈、硼、微囊藻毒-LR型、DEHP（一種塑化劑）及「20項全氟及多氟烷基物質（PFAS）總和」6種新興污染物，明年正式上路，以強化飲用水水質檢測管理。

環境部水質保護司長王嶽斌告訴中央社記者，以20項PFAS總和為例，今年發布後已針對全國80處淨水場進行檢測，其中僅有1處抽取淺層地下水的數值略高，已要求停止使用此口井並尋找替代水源。

王嶽斌說明，雖然目前僅為指引值，但這是一種「提前納管」與「準標準」的作法，雖然無法律強制罰則，但會要求水公司加強管理，釐清污染來源，提升淨水處理或尋找替代水源。

王嶽斌提到，環境部會以「先監測評估、後強制管制」的漸進式方式，確保飲用水安全，並協助水公司調整應對策略。

環境部近年來就飲用水水質陸續納管新興污染物，去年11月納入PFAS項目限值，在亞洲率先制定管制；今年9月新增上述6項污染物，並於明年正式施行。

環境部強調，將視國際趨勢及檢測結果，滾動更新關注項目及指引值；環境部國家環境研究院也將完備檢測方法及量能，規劃總有機氟篩測技術，以接軌國際管理，推升飲用水管理前瞻作為，確保飲用水安全。（編輯：管中維）1141228