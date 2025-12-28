飲酒人口創新低 東灣多家知名餐吧掀年末倒閉潮

據舊金山紀事報報導，2025年末，東灣地區迎來餐飲業倒閉潮。自11月以來，至少十家知名餐飲企業宣布關門，包括柏克萊（Berkeley）開創性的Standard Fare餐廳；屋崙（Oakland）備受喜愛的酒吧Friends and Family、The Lodge和Good Hop；以及Roses’ Taproom和21st Amendment等啤酒廠；還有灣區領先的黑人經營烘焙商Red Bay Coffee的旗艦店。其他商家也警告可能步其後塵。

店主們表示並非單一原因所致，而是多重熟知挑戰的交織：關稅壓力、經濟衰退陰雲、疫情後顧客餐飲習慣轉變，以及在灣區維持小型獨立企業日益嚴峻的財務困境。儘管舊金山樂觀氛圍的轉變已助力餐飲業復甦，屋崙的疫情後復甦進程仍充滿變數。該市眾多酒吧和餐廳報告稱今夏至秋季營業額暴跌，這對部分業主而言成為最後一推，他們此前曾私下斟酌過還能堅持多久。

業主們已竭盡所能進行轉型：縮短營業時間、精簡人員，暫停店內某些業務，寄望於此能讓企業走上盈利軌道，但都無濟於事。許多都面臨兩難困境：既要保持親民價格，又要採購優質食材並支付公平薪資，終究陷入經典的兩難困境。

當地酒吧正面臨更廣泛的危機：全國範圍內飲酒量持續下降，年輕群體尤為顯著。蓋洛普（Gallup）民調顯示，今年美國飲酒人口比率創近90年來新低。許多顧客在疫情期間戒酒或減少飲酒，而全國經濟不確定性加劇後，節儉消費的顧客數量更在持續攀升。為求生存，灣區部分精釀啤酒廠正轉向啤酒以外的業務。

在舊金山，新任市長羅偉（Daniel Lurie）放寬了餐飲場所的許可規定，新出台的分區法規也旨在降低部分社區的零售空置率；屋崙市長芭芭拉李（Barbara Lee）提出多項商業救濟方案，包括許可改革及一項公投提案：對現有小企業臨時減稅，並對所有規模的新企業提供稅收減免。若獲批准，減稅政策將於2027年生效。

但這一切都難解眼下之急。 在停業前，Lodge餐廳和Edith's Pie甜品店都發起了GoFundMe眾籌活動，試圖籌集關店費用：Lodge需20萬美元，Edith's需5萬美元（兩家均未達成籌款目標）。

當地熱門商鋪關門時，總會上演熟悉的循環：初聞消息時，人們悲傷涌動，生意卻意外火爆。以Standard Fare為例，在最後營業日裡，顧客排隊繞行數個街區，廚房白日菜品幾乎售罄，晚餐銷售額暴增四倍。人們前來享用最後一餐或最後一杯飲品，哀嘆又一家心儀店鋪的消逝。

