飲酒借錢不成引爆口角 2男上演格鬥擂台互毆掛彩

〔記者陸運鋒／新北報導〕卓姓男子與鄭姓友人昨天凌晨在新北市新店區一間卡拉OK店飲酒，期間卓男向鄭男借錢遭拒，瞬間引發口角，2人就在店外展開街頭格鬥，其他友人見狀連忙阻止並報案，警方趕抵後，將雙方隔開並協助送醫，將朝依傷害罪嫌偵辦。

新店警分局調查，待業的34歲卓男與58歲鄭姓工人互為朋友，2人於昨天凌晨1時許，相約至新店光明街某卡拉OK飲酒作樂，酒酣耳熱之際，卓男開口向鄭男借錢，但遭到鄭男拒絕，2人為此爆發激烈口角，隨後至店外互嗆。

過程中，2人火氣越來越大，還把大街當成格鬥擂台揮拳互毆，其他友人見狀制止無效後報案，警方趕抵時，雖然已經沒有衝突，但仍將2人隔開，而雙方臉、手及頭部受到擦挫傷，隨後協助卓男送往新店耕莘治療，至於鄭男則未送醫。

據指出，鄭男事後已向卓提告，由警方受理完畢，而卓男因當時喝醉酒且說詞反覆，待通知到案後再詢問是否提告，警詢後將依傷害罪嫌偵辦。

