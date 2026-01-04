飲食亮紅燈 台灣兒童肥胖率逾3成高於全球

兒福聯盟4日在台北舉行「零食淹沒的童年 孩子營養亮紅燈」2026年台灣兒童飲食調查報告記者會，調查發現垃圾食物已經成為孩子的日常，超過6成學童每週至少吃一次速食或油炸食物、超過半數每週至少喝一次手搖飲。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

兒童飲食營養與生長發育、身心健康有關，兒福聯盟4日召開「零食淹沒的童年、孩子營養亮紅燈」記者會公布調查，台灣兒童過重及肥胖率竟高達30.2%，比WHO調查的小學高年級生過重占25%還高；高糖、高油等垃圾食物已經成為孩子的日常，逾6成學童每週至少吃1次速食或油炸食物、逾半數每週至少喝1次手搖飲，日常飲水量也常不足。

三餐方面，兒盟也調查，每10個孩子就有超過1個每週不到3天有吃早餐；晚餐則是24.2%沒有固定時間，且逾6成的晚餐只吃澱粉，如炒麵、燴飯、披薩、義大利麵等，缺乏蛋白質、蔬菜等，僅31.8%學童晚餐什麼都有吃到。

廣告 廣告

進一步檢視統計資料，學童日常接觸高油、高糖食物的頻率偏高。16.3%的孩子1週至少3天食用速食或油炸食物；若以「每週至少1次」計算，更達66.6%。在零食與甜點方面，53%的學童1週3天以上會食用，甚至有21.3%幾乎每天都吃。

此外，數據顯示，16.2%的孩子1週3天以上喝手搖飲，每週至少1次達54.4%。

兒盟研究暨組織發展處長黃韻璇表示，根據美國兒科學會建議，2歲及以上兒童每天的添加糖攝入量不應超過25克，但1杯手搖飲料糖分含量往往就超過孩子整天建議攝糖量的1倍以上。這些高糖、高油、高鹽的飲食習慣，不僅可能導致肥胖，更可能影響學習表現與情緒穩定。

營養師高敏敏指出，一份大麥克套餐的糖量約61公克，已超過孩童2天的建議攝糖上限；油脂含量亦高達約48公克，其中飽和脂肪約13至15公克，而孩童每日飽和脂肪建議應低於每日總熱量的10%，單一套餐往往就已超標，長期累積恐大幅增加肥胖與代謝風險。

兒盟提到，補充品使用需留意頻率與劑量；均衡飲食從三餐與共餐開始；政府與學校需共同打造健康飲食環境；強調改善兒童飲食並非只靠家長，而是家庭、教育與政策共同努力，才能讓孩子真正擁有健康而均衡的飲食生活。