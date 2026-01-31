飲食控制規律運動 助降低血壓

醫師陳祈池分享高血壓治療新趨勢。（記者湯朝村攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

大林慈濟醫院31日舉辦「清心俱樂部─『心』的開始」心臟內科病友會，醫師說明近年高血壓治療新趨勢；營養師則分享飲食秘訣。

許多病友苦惱於「減鹽」會讓食物變得無味，營養師張雅芳分享「三少二多」飲食秘訣：少調味品、少加工食品、低油脂；多蔬果、多高纖。水果攝取不能過量，建議每天攝取2份（約拳頭大），且直接食用優於打成果汁，以免攝取過多糖分影響血糖與體重。

她也提醒外食族要注意「隱藏的鹽分」，湯品、醬油膏、豆瓣醬等都是高鈉地雷。建議民眾用餐時「吃料不喝湯」、「吃飯不淋滷汁」，並多選擇蔥、薑、蒜、檸檬等天然辛香料增加風味，取代高鈉調味料。她強調，低鹽飲食不是少鹽，不能矯枉過正，每天仍應適量攝取6克的鹽以維持健康。

醫師陳祈池提醒，血壓控制目標已從過去的140/90下修為130/80mmHg，早期發現、及早介入，有助降低心血管疾病與中風風險。許多民眾在診間量血壓時，常因緊張導致數值偏高，形成所謂的「白袍高血壓」，建議在家中量測血壓最準確。

他也傳授「722」量測口訣，呼籲病友應連續量測7天、每天2個時段（起床後、睡覺前）、每個時段量2次（間隔1分鐘取平均值）。強調「高血壓是推倒健康的第一張骨牌」，可能引發腦中風、視網膜病變及腎臟衰竭等嚴重併發症，唯有定期精準量測、長期追蹤，才能真正守住健康防線。

此外，生活型態管理也很重要，包括飲食控制、限制酒精、控制體重、戒菸及規律有氧運動都有助降低血壓。