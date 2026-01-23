【飲食教育創新】飲食教育成為社會創新的起點 社區連結與永續價值鏈正在成形
街角的便利商成為環境教室，全家推出只需會員條碼會手機號就可借還得循環杯，讓民鍾更便利使用。（圖片來源：全家便利商店提供）
撰文＝余麗姿
隨著社會對環境、健康與公平正義的關注日益增加，企業社會責任愈來愈重要，透過實際行動，不僅能回應全球永續議題，也能與社區、消費者及產業鏈形成正向互動。除了企業回饋社會、公益團體長期投入，大學社會責任推廣也愈顯力道。2025年食創奬「飲食教育創新」類別得奬方案，有企業與公益團體案例，也有學校計畫，共同為社會做好事，展現飲食教育如何在社會、產業與環境間創造共好價值。
便利商店成環境教室 便利和永續不用二選一
為了減塑，環保署「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」規範2025年起連鎖便利商店須有3成門市導入循環杯。面對日益嚴峻的環境挑戰，以及政府推動的減塑政策，全家便利商店於2023年發起「跨產業循環杯大聯盟」，循環杯導入率已超前達標，但真正挑戰來自消費者對衛生與便利性的疑慮。
全家耗時一年完成系統串接與流程整合，推出全國唯一「動口不動手」借還制度，只需會員條碼或手機號碼即可完成借還，無需操作機台或押金，大幅降低使用門檻。在社群教育方面，透過清潔廠直擊影片與「循環杯 Guy」幽默短影音，向消費者展示透明清潔流程，提升信任與使用意願，進一步提升循環杯借用量。
食創奬評審、頤德國際事業群總經理暨CSRone永續智庫創辦人嚴德芬表示，「全家循環杯 Guy 迷因行銷」獲得三星肯定，其中一個非常重要的原因，就是它讓消費者非常方便借用，不用保證金、證照或證件等，可以很方便完成，全家在這方面投入很用心，對顧客教育也很有幫助。
從本業出發 照顧營養更把「健康」送出去
台灣已邁入超高齡社會，長者健康不良平均餘命占10%，勞動力短缺與僅 9.9%的低勞動參與率問題嚴峻，邊緣戶長者更面臨營養不足與健康風險。社會參與與就業有助於維持高齡者身心健康，減緩失智與社交孤立。有鑒於此，佳格推動「『樂齡營養教育』永續行動，創造『狀態很好』的樂齡台灣」獲得一星肯定。
「樂齡營養教育」永續行動，結合營養專業與社區、醫院及NGO合作，開辦營養研習班、設計專屬課程與學習教具，並研發35天共105餐的循環菜單，方便志工備餐與長者日常飲食。針對邊緣戶長者，提供「營養補給箱」，補足日常蛋白質、鈣質及葡萄糖胺缺口。
此外，佳格打造志工媒合平台，協助NGO改善高齡照護人力不足問題。2025年進一步推動「健康老化」倡議，以「走出去、創造自己的前途」為核心，鼓勵長者積極參與社會。透過教育、物資與社會互動的多面向投入，將企業資源轉化為社會影響力，展現企業社會責任（CSR）與社會創新結合的永續實踐。
循環經濟實踐 咖啡麻布袋再生的永續女力
「Swing Reeds 蘆葦女力」是春芽公益創新發展協會的微型品牌，核心以社會工作與社會創新為行動，將環境永續與女性經濟賦能結合。自2018年與路易莎咖啡攜手推動「循環經濟 × 女力發展」計畫以來，蘆葦女力將廢棄咖啡麻布豆袋轉化為時尚生活用品，並提供新銳設計師、二度就業婦女、退休樂齡及經濟弱勢婦女就業機會。
全球每天消費超過20億杯咖啡，每年產生上億個咖啡麻布豆袋，台灣約100萬個，重量相當於 36個小巨蛋。若每個麻布袋被再利用，約可減少400克碳排放量。透過產品再生與工藝設計，蘆葦女力將環境保護與社會創新結合，打造永續生活價值鏈，同時以收益持續投入婦女培力與環境永續計畫，形成典型的CSR循環。
蘆葦女力將包裝咖啡豆的麻布袋加工成提袋，也是農業議題照顧社會層面的範例之一。嚴德芬指出，蘆葦女力所推動的事情，深具意義，雖是小型組織，卻成功建立完整的永續生活架構，從資源再利用到社會影響力，涵蓋教育、環境與產業參與，堪稱小而精的永續示範案例。
USR引領校園創生 農業廢棄物再生利用
正修科技大學餐飲管理系「全國首創可鳳酥」是本屆唯一得奬的大專院校。正修科大團隊以大學社會責任（USR）為核心理念，積極鏈結在地資源、促進區域創生，此次新品由正修科大攜手屏東泗林衛生室與薇庭烘焙品牌共同開發，實踐產官學三方合作，開創食品永續的新契機。《可鳳酥》以可可和鳳梨為核心，並將SDGs理念落實於產品開發中。團隊將過往常被棄置的可可豆殼再製利用，協助地方創生，以實際行動影響在地社區與產業，展現大學在USR實踐中兼顧教育、社會與環境效益的典範。
從環保減塑推廣、循環經濟、樂齡營養到地方創生，這4個案例展現飲食教育在USR與CSR實踐中的多元可能性，以及透過跨界合作與教育行動，飲食不只是生活必需，更是社會創新與永續發展的關鍵入口，為企業、學校與社會帶來共好價值。
審稿編輯：童儀展、林玉婷
【本文出自食力Vol.41季刊《前進的力量vs停滯的規則 飲食產業的成長斷層》】
