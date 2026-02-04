飲食清淡也無效！研究：「1狀態」大增2倍糖尿病風險

記者施春美／台北報導

醫師劉曜增表示，過年走春、拜年，可降低罹患糖尿病的風險。（圖／資料照）

春節即將來到，醫師劉曜增表示，過年走春、拜年，不只是社交禮儀，還可降低罹患糖尿病的風險。研究發現，社交與體內特定血漿蛋白質的表現相關，當身體在長期缺乏社交的狀態下，出現這種特定的蛋白質表現型態時，與未來得糖尿病的風險顯著相關，比一般人增加2.14倍。他並表示，在社交孤立情況下，即使飲食清淡也無效。

減重專科醫師劉曜增表示，許多民眾談到糖尿病預防，只會想到飲食與運動，但其實「社交互動」也會影響血糖。發表於《Nature Human Behaviour》的一項大型研究顯示，社交與體內特定血漿蛋白質的表現相關，當身體在長期缺乏社交的狀態下，出現這種特定的蛋白質表現型態時，未來罹患糖尿病的風險可能是一般人的2倍以上。

社交孤立者的糖尿病風險 高出一般人2.14倍

該研究利用英國生物樣本庫（UK Biobank），分析42,062 名、平均年齡約56.4歲的受試者，追蹤長達14年，並將符合獨居、社交接觸少於每月一次、參加社交活動少於每週一次，將這3項條件中達2項者，定義為「社交孤立」。

結果發現，有多達175種蛋白質與長期孤立呈現顯著關聯，其中超50%在後續追蹤中，與第二型糖尿病、心血管疾病與中風的風險有關。尤其是一個參與代謝過程、且與糖尿病關聯性最強的蛋白質群組「M8模組」，與未來得糖尿病的風險顯著相關，比一般人增加2.14倍。

即使飲食清淡 社交孤立者代謝系統仍不佳

劉曜增說明，當長輩年紀漸長、生活圈縮小、越來越少出門與人互動時，即使飲食清淡，仍可能影響身體代謝系統的平衡。相對地，適當的社交關係有助於調節體內的發炎反應、抗病毒系統與代謝相關機制。

劉曜增表示，事實上，不論是否為年長者，只要長期宅在家中、缺乏實際的人際互動，就可能反覆啟動身體的壓力反應系統，導致慢性發炎，成為慢性病的溫床。因此，趁著過年難得的長假，全家一起外出走春、拜年，這類「增強親社會行為」的日常互動，有助於阻止因長期孤立所引發的不利生理變化。

劉曜增提醒，社交互動能為健康加分，但對糖尿病、高血壓或代謝異常的患者而言，過年期間仍不能因此忽略身體監測。年節期間應持續量測血糖與血壓，若出現數值波動明顯、控制變差，或短時間內腰圍增加，年假結束後應及早回診評估，避免年節累積的負擔，變成長期的健康問題。

