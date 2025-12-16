飲食清淡、不吃醃漬物！6旬男仍大腸癌逝 醫點3習慣惹禍

生活中心／游舒婷報導

不少人認為，只要少吃醃漬食品、重鹹，就能降低罹患大腸癌的風險，但醫師提醒，日常生活中的習慣也可能是致癌因子，中國一名62歲的男子長期飲食清淡，但最終還是被診斷出大腸癌，最終不幸離世，醫師就點名他的三種生活習慣相當危險。

男子平時飲食清淡仍罹大腸癌，醫師點三種生活習慣惹禍。（示意圖／資料照）

根據越南媒體《SOHA》報導，中國一名62歲男子多年來不吃醃漬物、不碰加工肉品，也極少喝酒，自認生活相當健康，卻仍被診斷出大腸癌末期，最終不幸離世。醫師追查後發現，男子真正的問題不在飲食，而是來自三個看似無害、卻相當傷身的生活習慣。

一、飯後久坐不動，腸道「越坐越慢」

據報導，男子長期有吃飽就坐著看電視、幾乎不活動的習慣。醫師指出，飯後久坐會讓血液循環變慢、腸道蠕動下降，導致食物消化不良、毒素滯留在大腸中，進一步提高罹癌風險。

相關研究也顯示，每天久坐超過6小時的人，罹患大腸癌的風險，比經常活動者高出約30％。醫師提醒，其實不必劇烈運動，飯後輕鬆散步10至15分鐘，或簡單伸展身體，就能促進消化、減輕腸道負擔。

二、早餐隨便吃，長期缺乏膳食纖維

報導點出，這名男子每天早餐的菜單千篇一律，都吃包子、喝牛奶，或是油條配稀飯，餐點中幾乎沒有蔬菜或水果，看似清淡，卻是許多現代人常犯的錯誤，那就是缺乏膳食纖維。

醫師解釋，膳食纖維就像腸道的「清道夫」，能幫助排出毒素、刺激腸道蠕動。若長期攝取不足，糞便容易滯留在大腸中，讓有害物質長時間刺激腸黏膜，增加發炎與細胞變異風險。

醫師建議，每日應攝取約25公克膳食纖維，可降低15％至30％的大腸癌風險，例如早餐可加入全穀類、深綠色蔬菜、水果、燕麥或全麥麵包，小小改變，就能為腸道健康打下長久基礎。

三、常憋便不上廁所，毒素在體內「越存越久」

由於工作忙碌，這名男子經常忍著不上廁所，即使有便意，也選擇「等一下再說」。久而久之，腸道逐漸失去正常反射，糞便滯留時間過長，導致便秘、發炎，甚至傷害腸壁。

美國癌症協會警告，長期憋便會使廢物與毒素停留在腸道中，增加惡性腫瘤形成的風險。專家建議，不論工作多忙，都應該要養成每天排便的習慣，因為這是最基本、也最有效的「每日排毒」。

醫師表示，大腸癌其實是可以預防的疾病。只要飲食均衡、規律活動、攝取足夠纖維，並養成正常排便習慣，就能大幅降低風險。

