飲食清淡、不喝酒罹大腸癌！醫點日常3習慣惹禍：大家常忽略

健康中心／游舒婷報導

癌症長年來是國人10大死因榜首，其中大腸癌因為早期沒有明顯徵狀，更容易讓人忽略。有報導就指出，雖然大部分人認為大腸癌的發病原因大多數是飲食，但是有三個日常習慣恐也是養成大腸癌的警訊，分別是久坐、早餐缺乏膳食纖維、經常憋便。

醫師警告，日常三個習慣恐增加罹患大腸癌的風險。（圖／翻攝自pixabay）

越南媒體《SOHA》報導，中國一名62歲老翁多年來不吃醃製食物、不碰加工肉品，也幾乎不喝酒，但後來仍被診斷出大腸癌末期，最終不敵病魔離世。報導中就指出，醫師深入了解後發現， 讓老翁得到大腸癌的原因，其實出在日常的三種習慣上：

一、吃飽就坐，長時間久坐不動

這位老翁習慣飯後立刻坐下看電視，缺乏運動，醫師指出，飯後久坐會讓血液循環變慢、腸胃蠕動減弱，食物難以充分消化，毒素容易在腸道內堆積，進而增加罹患大腸癌的風險。

哈佛大學也曾發表研究，每天久坐超過10小時的人，罹患大腸癌的風險比經常活動者高出1.64倍。醫師建議，飯後可輕鬆散步10至15分鐘，或做些簡單伸展，不僅幫助消化，也能減輕腸道負擔。

二、早餐缺乏膳食纖維

該名老翁的早餐常是包子配牛奶，或油條稀飯，而這樣的菜單看似清淡，卻營養不均衡。醫師解釋，膳食纖維是腸道的「清道夫」，能幫助排毒、促進腸道蠕動。

醫師說明，若長期缺乏纖維，糞便在腸道中停留過久，毒素與致癌物會長時間接觸腸壁，引起發炎或細胞變異。研究也顯示，每日攝取約25公克膳食纖維，可有效降低大腸癌風險，建議早餐可加入全穀物、蔬果、燕麥或黑麥麵包。

三、經常憋便

工作繁忙讓該名老翁過去常常「憋便」，明明有便意卻拖延不去廁所。久而久之，腸道反射能力下降，糞便長時間滯留，導致便祕、發炎，甚至損傷腸壁。

有研究就指出，長期憋便會讓廢物與毒素滯留體內，增加腸道細胞突變的機率，進而提升癌變風險。最簡單的保護方式，就是聽從身體的訊號，固定時間如廁。即使再忙，也別忽視這個「每天的排毒時刻」。

