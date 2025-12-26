飲食習慣影響血糖 營養師揭「先吃什麼」差很大

血糖穩不穩定，跟吃下肚的食物最有關係，包括吃錯食物種類、烹調方法錯誤，甚至是吃錯時間等，都會讓血糖飆升；若又沒有運動習慣，生活作息不正常，糖尿病就會上身或越來越嚴重。不管你的血糖高不高，有沒有糖尿病，跟著本文吃，遠離糖尿病。

一般來說，傳統的進食習慣通常是先吃飯，再吃菜和肉，但研究表示，如果調整進食的順序，先吃低升糖指數的食物，可以讓血糖的波動較小，幫助血糖的控制。

康寧醫院營養師陳詩婷說，以食物消化速度來說，「蔬菜類、蛋白質類」比「主食類、水果類」的升糖速度慢，所以可以嘗試改變進食習慣，先吃蔬菜跟蛋白質，後吃主食，水果放在點心吃（一日不超過2份，可放點心吃），可以讓飯後血糖更穩定。不過，仍要注意食物攝取量，僅改變進食順序，沒有控制攝取量，血糖仍會飆升！

最後，要提醒大家，國外研究發現，糖尿病吃純素更能減少心血管疾病，但要特別注意，南瓜、地瓜、芋頭、玉米、栗子、紅豆、綠豆、薏仁、山藥、蓮藕、蓮子這類的食物，都是屬於主食類，也就是澱粉類。如果要吃，得算進去主食的攝取量，減少飯或麵的份量，才不會攝取過量的醣類。

（記者陳大樂、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

