飲食習慣正在悄悄提高罹癌風險？專家點名3個最常被忽略的地雷行為

癌症的發生並非一夕之間，而是長期生活型態與飲食選擇累積的結果。許多人自認「沒有抽菸、沒有喝酒」，卻忽略了日常餐桌上反覆出現的高風險飲食習慣，正一步步增加身體的慢性發炎與致癌風險。

康寧醫院營養師陳詩婷指出，現代人常見的三種飲食型態——高脂肪油炸飲食、晚餐過晚或宵夜習慣，以及醃製與加工食品攝取過多，都已被研究證實與多種癌症息息相關，民眾不可不慎。

愛吃高脂肪及油炸物

脂肪含量高的食物（如雞屁股、五花肉、梅花肉等）本身容易釀成肥胖問題，而肥胖本身就是癌症及多種慢性病的風險之一，研究發現BMI介於21至23 kg／m2，為預防癌症最適當的範圍。

廣告 廣告

而且不論食物的營養價值有多麼的高，只要一經過油炸，營養素幾乎蕩然無存，而且還會衍伸出許多危害身體的致癌物，特別是動物性蛋白質油炸之後，容易生成的異環胺及多環芳香化合物，如炸雞排、炸排骨、炸魚排等；以及像甜甜圈、酥餅、炸薯條、地瓜球等澱粉類油炸後出現的丙烯醯胺，都被證實與肺癌、胃癌、大腸癌、乳癌、肝癌等息息相關。

晚餐吃得晚、有吃宵夜習慣

晚餐吃得晚，或是有吃宵夜習慣的人，不僅容易發胖、不易瘦身外，對心血管健康及記憶力具有深遠的影響，近來研究甚至發現，這些族群罹癌風險也會大增；特別是經常太晚吃東西、愛吃宵夜，或者是吃飽不到3小時就睡覺的人，比沒有吃消夜習慣的人，增加了1.5倍的乳癌風險，也會使得大腸癌罹患機率增加。

陳詩婷建議，晚餐儘量在睡前3小時食用完畢，若睡前肚子餓的話，簡單泡杯牛奶或豆漿即可，避免滿足口腹之慾吃到飽。

常吃醃製物及加工食品

醃製類及加工食品為了讓保存期限變長，使食物不容易變質，經常會添加過多的糖或鹽，甚至是「硝酸鹽」來達到保色及提升口感的好處，如培根、香腸、熱狗等食品。

特別是硝酸鹽，在人體的胃部透過細菌的作用，會分解成亞硝酸鹽和亞硝胺，研究證實，亞硝胺會誘導胃黏膜的的細胞基因的突變，從而增加胃癌的機會。像日本飲食文化中習慣吃醃製物，胃癌的比例就比其他國家還要來得高。因此，建議民眾，儘量以新鮮食材取代任何加工的肉品。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀:

.營養師認證！早上起床空腹「吃4種食物」最好 愈吃愈瘦、降血壓還能控膽固醇

.空腹吃「5類食物」會胖、傷腸胃、血糖失控！ 吐司、豆漿、香蕉都上榜