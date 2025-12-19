飲食西化「攝護腺癌」攀升！早期發現5年存活率逾99%

攝護腺癌為男性常見癌症之一，因早期幾乎無症狀，被稱為「沈默的殺手」。泌尿科呂謹亨醫師指出，隨著醫療進步，早期發現的攝護腺癌治癒率與存活率相當高，呼籲男性重視定期篩檢。

呂謹亨醫師說明，攝護腺癌的風險因子包含年齡增長、家族遺傳、飲食習慣、種族環境及荷爾蒙因素。其中年齡為最大風險因子，50歲後發生率快速上升，70歲以上更為常見。若父親或兄弟曾罹患攝護腺癌，個人風險將提高2至3倍。長期攝取高脂肪、高熱量、紅肉及缺乏纖維素的飲食習慣，也會增加罹癌機率。

呂謹亨醫師表示，攝護腺癌早期通常沒有症狀，當腫瘤侷限在攝護腺內時，患者往往感覺不到異狀。中期當腫瘤壓迫尿道時，會出現頻尿、夜尿、排尿困難、尿流變細、急尿及排尿疼痛等症狀，與攝護腺肥大類似。晚期則可能出現血尿、血精、骨頭疼痛、下肢水腫、體重減輕及貧血等情形，其中骨頭轉移最常見於骨盆、脊椎及肋骨。

針對診斷方式，呂謹亨建議50歲以上男性每年進行篩檢，若有家族史則建議45歲起開始。篩檢項目包含PSA血液檢查、肛門指診，若兩項檢查異常，醫師會安排超音波導引切片確診。目前治療方式包括根除性手術、海扶刀、放射線治療、荷爾蒙治療及化學標靶治療，醫師會依癌症期別、患者年齡及健康狀況決定治療策略。

呂謹亨指出，雖然年齡與遺傳無法改變，但可透過飲食與運動降低風險。飲食上建議攝取茄紅素食物如番茄、西瓜，十字花科蔬菜如花椰菜、高麗菜，以及豆類製品、堅果、綠茶等。應減少動物性脂肪、高糖高油炸食物，並戒菸限酒。生活習慣上應維持規律運動，適度曬太陽補充維生素D。

呂謹亨強調，攝護腺癌若早期發現，5年存活率甚至可超過99%，呼籲民眾不要因害羞而逃避檢查。若有排尿困擾或年滿50歲尚未篩檢者，應儘早諮詢泌尿科醫師。

