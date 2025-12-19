飲食西化「攝護腺癌」攀升！早期發現5年存活率逾99%
攝護腺癌為男性常見癌症之一，因早期幾乎無症狀，被稱為「沈默的殺手」。泌尿科呂謹亨醫師指出，隨著醫療進步，早期發現的攝護腺癌治癒率與存活率相當高，呼籲男性重視定期篩檢。
呂謹亨醫師說明，攝護腺癌的風險因子包含年齡增長、家族遺傳、飲食習慣、種族環境及荷爾蒙因素。其中年齡為最大風險因子，50歲後發生率快速上升，70歲以上更為常見。若父親或兄弟曾罹患攝護腺癌，個人風險將提高2至3倍。長期攝取高脂肪、高熱量、紅肉及缺乏纖維素的飲食習慣，也會增加罹癌機率。
呂謹亨醫師表示，攝護腺癌早期通常沒有症狀，當腫瘤侷限在攝護腺內時，患者往往感覺不到異狀。中期當腫瘤壓迫尿道時，會出現頻尿、夜尿、排尿困難、尿流變細、急尿及排尿疼痛等症狀，與攝護腺肥大類似。晚期則可能出現血尿、血精、骨頭疼痛、下肢水腫、體重減輕及貧血等情形，其中骨頭轉移最常見於骨盆、脊椎及肋骨。
針對診斷方式，呂謹亨建議50歲以上男性每年進行篩檢，若有家族史則建議45歲起開始。篩檢項目包含PSA血液檢查、肛門指診，若兩項檢查異常，醫師會安排超音波導引切片確診。目前治療方式包括根除性手術、海扶刀、放射線治療、荷爾蒙治療及化學標靶治療，醫師會依癌症期別、患者年齡及健康狀況決定治療策略。
呂謹亨指出，雖然年齡與遺傳無法改變，但可透過飲食與運動降低風險。飲食上建議攝取茄紅素食物如番茄、西瓜，十字花科蔬菜如花椰菜、高麗菜，以及豆類製品、堅果、綠茶等。應減少動物性脂肪、高糖高油炸食物，並戒菸限酒。生活習慣上應維持規律運動，適度曬太陽補充維生素D。
呂謹亨強調，攝護腺癌若早期發現，5年存活率甚至可超過99%，呼籲民眾不要因害羞而逃避檢查。若有排尿困擾或年滿50歲尚未篩檢者，應儘早諮詢泌尿科醫師。
延伸閱讀
涉貪副所長背景起底！小兒子「槓記者」北檢上演全武行
中職/統一獅宣布了！ 確定拿走江少慶
戶外二手菸暴露率近5成 專家倡議吸菸定點化
其他人也在看
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 22
別再誤會雞蛋與海鮮！醫師點名：真正的高膽固醇食物是「它」
不少人為了控制自身血脂，會刻意避開高膽固醇的食物，例如海鮮、雞蛋等，但其實豬五花、牛肉等食物更容易導致膽固醇上升。醫師教民眾運用「升膽固醇指數」，破解飲食迷思，選對飲食上的蛋白質來源，才能幫助自己的身健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
香油和麻油差在哪？營養師1秒破解 選錯恐害身體發炎
天氣冷颼颼，蓉媽咪營養師健康寶典分享，特別準備「麻油煎蛋＋薑汁花生湯圓+香鬆飯糰」給孩子們當早餐，沒想到大獲好評。但就有人好奇問：「麻油會不會太燥啦？」、「香油、麻油一樣嗎？」 香油vs麻油到底差在哪？ ．香油（一般以白芝麻油調和其他油品）香氣淡、顏色淺，可用來增添香氣、提味。市面上的香油為了降低成本，會加入其他油，如大豆油或其他油來調和以降低成本。大豆油的「Omega-6脂肪酸」含量高，攝取過量容易造成身體發炎。成分挑選「純白芝麻油」最佳，若想買調和的香油，建議仔細查看營養成分再決定是否購買。．純麻油（黑芝麻油）黑芝麻壓榨出來的油品，香氣濃郁、油質更穩定。非常適合爆薑、煎蛋、燉湯，是麻油雞的靈魂味道！ 純麻油其實很營養？ 中醫的觀點指出，麻油性味甘平，有潤燥滑腸、滋養肝腎的功效。適合體質虛弱者滋補，也可用於緩解落髮、失眠或便秘等症狀。 吃麻油容易燥熱？ 因為麻油常搭配「老薑」與「米酒」吃，老薑與米酒屬性偏熱，故麻油容易給人有溫補、燥熱的觀感。 麻油的營養價值？ 1、脂肪酸組成符合人體營養需求，同時含單元不飽和脂肪酸（如油酸）與多元不飽和脂肪酸油酸（如：亞麻油酸、次亞麻油酸）。 ．油酸常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
止咳化痰粉「小鳥粉」要泡水嗎？藥師解答了
[NOWnews今日新聞]秋冬流感季，不少人感染流行性感冒，或是因溫差變化大開始有咳嗽症狀，而自行前往藥局買化痰粉，其中知名的「小鳥粉」Acetylcysteine化痰粉，有一派人認為是直接入口，另一...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 16
「這2時候」別立刻喝咖啡！專家示警 小心愈喝愈虛、還可能貧血
很多人每天早上、工作空檔，甚至飯後，都會不自覺地來一杯咖啡。韋恩的食農生活指出，咖啡常被認為有提神醒腦、抗氧化等健康好處，但其實「怎麼喝」很重要。如果飲用方式不當，反而可能影響鐵質吸收，增加「缺鐵性貧血」的風險。 阻礙鐵的吸收 關鍵元凶是「單寧」 中島由美醫師指出，關鍵在於咖啡中的「單寧」。單寧是一種多酚，入口會有澀感，具有抗氧化、緊實肌膚與預防慢性病的潛力，不只存在於咖啡，也常見於紅酒、茶與柿子中。然而，單寧會與食物中的鐵質結合，阻礙鐵的吸收，未被吸收的鐵質會直接排出體外。 缺鐵性貧血常見這些警訊 女性月經來潮更要注意 當鐵質不足時，可能出現頭痛、心悸、疲倦等不適。女性因為每月月經，更容易出現鐵質不足，若平時又經常喝咖啡，更需要留意飲用方式。醫師建議，為了不影響健康，每天咖啡攝取量以二到三杯為宜，避免過量，同時依自身狀況調整。 控制份量與時機 3個健康喝咖啡小訣竅 如果擔心貧血，但又很想享受咖啡，可以注意以下幾個重點： 第一、避免在餐前或餐後立刻喝咖啡：為了避免單寧影響鐵質吸收，建議與正餐錯開時間。特別是正在服用鐵劑的人，服藥前後三十分鐘內應避免喝咖啡，以免影響鐵劑效果。第二、選擇深常春月刊 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
常在凌晨三點醒來影響睡眠？專家點出背後生理機制
不少人都有過這樣的經驗——明明早早入睡，卻在凌晨3點左右突然醒來，之後便難以再度入眠。根據< medicaldaily>的報導，睡眠醫學專家指出，「凌晨三點醒來」是相當常見的睡眠困擾之一，若頻繁發生，恐影響整體睡眠品質、白天精神狀態，甚至長期健康。 夜間醒來並非毫無原因，往往與壓力、荷爾蒙變化及睡眠週期的自然波動有關；特別是在進入較淺層睡眠階段時，身體對內在刺激變得更加敏感，容易被「喚醒」。 壓力過大，皮質醇提早上升研究指出，壓力是導致凌晨早醒的主要因素之一。皮質醇是一種壓力荷爾蒙，正常情況下會在清晨逐漸上升，幫助人體自然醒來；但長期處於高壓或焦慮狀態時，皮質醇可能提前在凌晨三點左右升高，刺激神經系統，使人從睡眠中醒來。 美國國立衛生研究院（NIH）相關研究顯示，夜間皮質醇濃度過高，會使大腦過度警覺，增加夜醒的機率。 焦慮與荷爾蒙失衡，腎上腺素突升除了皮質醇外，腎上腺素也是影響夜間醒來的重要因素。當焦慮在睡眠中啟動「戰或逃」反應時，腎上腺素突然分泌，可能讓人瞬間清醒。 醫師指出，甲狀腺功能異常、腎上腺疾病，或處於圍更年期、更年期的女性，更容易出現這類情況。哈佛醫學院研究也發現，雌激素與常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
大家超愛6毒蔬菜流入市場 北市要求下架
大家超愛6毒蔬菜流入市場 北市要求下架EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 34
不是香腸、火腿！台大醫：速食店「2物」是致癌的加工肉品
現代醫學已證實，慢性發炎是疾病、癌症的根源。醫師李建璋表示，哈佛大學在進行一項20年的研究後發現，5款食物會導致慢性發炎，包括油炸食物、精緻穀物、含糖飲料、豬油、加工肉品。他特別提醒，加工肉品除了常聽聞的香腸、火腿外，炸雞塊的雞塊、漢堡肉，都添加人工防腐劑、軟化劑。所以，民眾少碰這食用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
這5種水果竟是血糖殺手！ 西瓜、鳳梨升糖速度最快
國健署雖然提倡「天天五蔬果」，鼓勵民眾每日至少攝取3份蔬菜和2份水果，以補充足夠的維生素、礦物質及膳食纖維，但營養師李婉萍提醒，並非所有水果都適合無限量食用，她特別點名5種升糖速度最快的水果，強調重點在於份量控制。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
膽固醇過高怎麼辦？專家教你「吃對食物」穩血脂
不少民眾發現，雖然平時吃得不多，又或者是體態偏瘦，但健康檢查結果卻顯示膽固醇高得嚇人。究竟為什麼瘦子也會有高膽固醇呢？專家指出，除了飲食習慣之外，代謝狀況也是重要因素，而透過正確的飲食管理與生活方式，即使年紀較大，也能有效控制膽固醇，進而降低心血管疾病風險。 資深營養師程涵宇指出，很多人一聽到膽固醇就很緊張，認為它是血管健康的大敵，但膽固醇在人體中其實扮演著重要的角色。它是細胞膜的主要成分，也是合成荷爾蒙、維生素D等，不可或缺的原料，適量的膽固醇可以幫助身體調節免疫功能、維持細胞的健康。 醫學界建議，血液中總膽固醇的理想標準應控制在200mg/dL以下；若高於此數值則屬於偏高，會增加動脈硬化與心血管疾病的風險。 哪些食物有助降膽固醇？程涵宇建議，透過飲食調整可以有效降低血中膽固醇濃度，以下幾類食材特別值得推薦： 1.番茄番茄含有豐富的茄紅素，這是一種強效抗氧化劑，能保護血管健康。挑選時建議選擇顏色越紅的番茄，茄紅素含量越高；此外，茄紅素屬於脂溶性營養素，建議將番茄加熱或搭配油脂烹調（如番茄炒蛋、番茄義大利麵），吸收率會比生吃更好。 2.燕麥燕麥含有豐富的β-葡聚糖，能與膽酸結合並幫助膽常春月刊 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
他得腎臟癌！靠「3招」排身體毒素 醫師認：不是奇蹟
營養功能醫學醫師劉博仁指出，「永遠化學物質（PFAS）」可能從防水防油餐具、刮傷的不沾鍋中攝取，長期累積讓肝腎受損。有位腎臟病患者體內PFAS數值偏高，在聽從建議減少PFAS源頭、調整飲食飲水、保護肝腎功能後，約過一年多，他體內PFAS數值有所下降。劉博仁認為，該患者的案例並不是「短期奇蹟」，而是長期累積下來的成果，排毒不會馬上見效，但可以慢慢下降。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
「黏滑食物」是腸道修復關鍵！醫：長期缺乏恐引發多種疾病
台北榮總遺傳優生學科主治醫師張家銘指出，日常生活中許多口感濕潤、黏滑的食物，如秋葵、山藥、木耳、海帶及昆布等，富含可溶性膳食纖維，是腸道修復的重要營養來源。中天新聞網 ・ 34 分鐘前 ・ 發起對話
「1類家常蔬菜」穩血糖、排毒！醫：切完放10分鐘更營養
高麗菜、花椰菜等十字花科蔬菜，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，他建議每天都要吃十字花科蔬菜，其厲害關鍵在於含硫的植化素，有助於啟動肝臟解毒系統、降低慢性發炎與氧化壓力。烹煮時快速汆燙，活性物質才不會流失，還有切好後放置10到15 分鐘再下鍋，讓酵素有時間產生蘿蔔硫素。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
天然瘦瘦針！「1種食物」穩血糖、防脂肪肝 很多人卻不敢吃
不少人不喜歡吃口感黏滑的食物，但這類食物富含可溶性膳食纖維，有益腸道健康。基因醫師張家銘提到，秋葵、山藥、木耳、海帶、昆布是腸道益生菌最愛的食物，有助於穩定血糖，增加飽足感，甚至減少脂肪肝、腸躁症、大腸癌的發生機率。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前 ・ 發起對話
陪雇主看診意外救命！55歲移工腹痛腿腫 竟揪出致命「隱形癌王」
台中市一名55歲外籍女性移工，近一週來反覆出現左下腹悶痛，雙腿也明顯腫脹，但因工作忙碌遲未就醫，近日陪同雇主前往長安醫院看診時，她順道掛號婦產科，原以為只是常見婦科不適，沒想到卻意外揭開一場攸關性命的重大疾病。婦產科醫師吳佩玲在問診時發現，患者不僅腹痛持續，腿部水腫也相當明顯，與一般婦科疾病表現不太自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
12／21「冬至」到！4生肖需注意心血管疾病 養生與禁忌一次看
2025年「冬至」這半個月，健康要注意的生肖是屬牛、馬、羊、豬，注意飲食衛生，戒吃生冷油炸食物，避免病從口入。身體要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，杜絕後患；不宜參加刺激性或危險性的運動，容易從高處摔倒，導致頭部或身體流血受傷。 以下提供食、衣、住...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 發起對話
名醫點名「早餐不碰高脂、碳水、加工肉」 遠離癌王、大腸癌！
根據最新研究顯示，看似平常的早餐選擇暗藏致癌危機。日本癌症權威佐藤典宏（Norihiro Sato）教授指出，長期攝取不當早餐恐增加胰臟癌、大腸癌、肝癌與乳癌等四種癌症風險，他個人多年來堅持避開三大類食物。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
藝人李亞萍自爆失智「曾想半夜出門」 醫曝：憂鬱傷害大腦
77歲的余天日前證實多年前罹患攝護腺癌，已完成切除手術和99次電療，目前定期回診追蹤。老婆李亞萍也罕見接受專訪，坦承目前已出現失智和失憶症狀，正接受醫療治療，醫師認為失智的原因與憂鬱症、躁鬱症有關。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
芭樂是高鉀水果嗎？吃高鉀水果預防高血壓 1種人水果吃太多傷腎
台灣夏季水果種類繁多、香甜多汁，讓人總忍不住多吃幾口。不過你知道嗎？吃水果除了要注意糖分，還得留意「鉀含量」！對腎功能不佳的人來說，攝取過多高鉀水果，可能不只傷腎，甚至會危及生命。 高鉀飲食防高健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
印尼企業家罹癌第四期 跨海來台治療 喜過90大壽
來自新加坡、長年在印尼經商的企業家魏耀坤，7年前確診晚期攝護腺癌，在義子、知名萬年水塔老闆林憲揚介紹下，特地飛到台灣，接受嘉義長庚醫療團隊精準治療，如今病情獲穩定控制，耳聰目明、行動自如的魏耀坤3月喜過90大壽，近日一家4代來台旅遊，魏耀坤特別在嘉義長庚紀念醫院國際醫療成果記者會上，感謝醫療團隊的照顧。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2