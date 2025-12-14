飼主又沒綁好！「逃家2馬」西濱遭撞 1馬亡1人傷

一名駕駛疑似因為天色昏暗，看到馬匹時來不及反應，大力撞上導致其中一匹馬當場死亡。（圖／東森新聞）





兩匹馬深夜竟然在路上狂奔，導致離奇車禍！苗栗後龍昨晚兩匹馬竟然突然跑上西濱快速道路猛力奔馳，一名駕駛疑似因為天色昏暗，看到馬匹時來不及反應，大力撞上導致其中一匹馬當場死亡，駕駛的臉和手部眼部都有撕裂傷，飼主要被約談，因為過去就曾經有他的馬匹也在路上闖禍的紀錄，但這幾隻馬在今年三月和去年六月都有跑上道路的前科，這次還釀成嚴重傷害，飼主也可能會被重罰。

兩匹馬跑在路上，鬃毛隨風飄逸，達達的馬蹄聲還真的是嚴重的錯誤，因為這可不是馬匹訓練場，而是西濱快速道路。旁邊車輛不斷呼嘯而過，民眾看到實在嚇壞，道路上怎麼會有馬。但夜色昏暗車速又快，意外還是發生。

黑色轎車玻璃嚴重碎裂，駕駛座車頭幾乎全毀，車內零件全散落滿地，就連車門也被撞毀，因為這輛車撞上馬匹，地上全都是馬的血跡。救護人員獲報火速抵達，其中一匹馬失去生命跡象，倒在地上動彈不得，另外一匹則是受到驚嚇，而駕駛的臉部以及左手都有撕裂傷，緊急送往醫院包紮治療。

事發在13號晚間5點多，馬匹從台61線99公里附近的破口跑上快速道路，54歲的張姓男子疑似因為天色太暗，撞上馬匹，警方在附近找到另一匹馬，要求飼主來帶回。

記者vs.飼主：「你的馬有受傷嗎，（一隻過世了），那開車的人有怎樣嗎。」

飼主花了400萬養四匹馬，但想到其中一匹心愛的小馬被撞死，飼主心情實在沮喪，但他養的小馬們跑上國道早就不是第一次。

記者vs.飼主：「昨天是一隻綁在樹下吃這個草，然後扣環扯掉，牠同時直接跑上西濱。」

今年3月其中一匹馬扣環鬆脫，還帶著其他馬匹到快速道路上奔馳，飼主還騎車狂追1公里才把四匹馬都牽回來，去年6月也有一匹迷你馬上演逃脫秀。

這回馬匹天黑跑上國道，害駕駛撞上釀車損也受傷，飼主未善盡保管責任，導致公共危險和過失傷害，可能被罰最高15萬元，毀損賠償也是一大筆錢，只希望飼主能好好照料，別再造成人或馬的任何傷害。

