飼主失而復得鸚鵡「牠改說西班牙語」 背後感人真相曝
美國加州托倫斯有一名英國籍男子奇克（Darren Chick）原本飼養一隻非洲灰鸚鵡「奈傑爾」（Nigel），但他不慎讓愛鳥走失。驚喜的是，隔了4年奈傑爾奇蹟回到奇克身邊，他還發現奈傑爾從一口優雅英國腔，變成說著滿口流利的西班牙語，更不時喊出一個陌生人名「魯本」，讓他相當訝異。
據外媒《IFLScience》報導，一隻名叫「奈傑爾」的非洲灰鸚鵡，原本屬於英國籍男子奇克，而奇克居住於美國加州托倫斯市，在2010年時不慎讓愛鳥走失，由於長時間毫無音訊，他逐漸認定再也無法與寵物重逢。直到4年後，當地一家名為「快樂尾巴」的寵物美容店意外發現走失的奈傑爾，並展開尋找主人行動，這段故事才出現轉機。
起初，鸚鵡外型與另一名獸醫米可（Teresa Micco）走失的愛鳥相似，但經晶片確認後，發現並非同一隻。雖然晶片早年植入卻未完成登記，所幸透過寵物店保存多年的紙本紀錄與腳環編號，相關線索一路追查，最終找到了奇克。當米可親自登門詢問是否曾遺失鸚鵡時，奇克一開始還以為是近期事件，直到見到鸚鵡本尊才恍然大悟。
不過奇克發現奈傑爾有些不一樣，因為眼前的牠竟然說著西班牙語；原來奈傑爾失蹤這4年間，竟是由住在附近的赫南德茲史密斯一家照顧，而奈傑爾之所以會說著一口流利西班牙語，是因為該家族86歲長者的母語就是西班牙語，牠更與老人建立深厚情感。
雙方見面後，奇克考量鸚鵡已適應新環境，最終決定將牠交還赫南德茲一家照顧，為這段跨越4年的奇緣畫下溫暖句點。當初協助尋找的獸醫也承諾協助改善鳥舍設施，避免鸚鵡再度走失，意外學會下一種語言。
