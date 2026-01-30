飼主帶阿金散步巧遇黃仁勳！路邊狂嚕牠爽到翻肚 網笑：變鍍金獵犬了

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

一名飼主昨（29）日晚間帶著自家黃金獵犬外出散步，沒想到在路邊意外巧遇輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。阿金一見到黃仁勳立馬變身「大E狗」主動翻肚討摸，躺地撒嬌、尾巴狂搖的樣子讓網友不禁喊：「連狗狗都知道他是乾爹！」。

阿金一見到黃仁勳立馬變身「大E狗」主動翻肚討摸，躺地撒嬌、尾巴狂搖（圖／翻攝Threads@hot2506）

一名網友在Threads上發文表示，昨晚她帶著家中狗狗們去散步，沒想到竟巧遇黃仁勳，黃仁勳也立刻上前和狗狗互動，其中，黃金獵犬「牛奶糖」最為熱情，立刻跑到黃仁勳身前趴下讓他盡情撫摸，接著還一度爽到「翻肚」。

事實上，黃仁勳本身就是超級狗派，家中共養了3隻狗狗，分別是白色貴賓犬、伯恩山混貴賓犬以及黃金獵犬，甚至開放員工帶狗一起上班，還會頒發專屬員工證給這些毛小孩。

影片一曝光後，網友紛紛留言：「那個親親、摸肚肚，黃爸是真心愛狗」、「被全球首富寵溺過的狗」、「黃金：我一整年都不要洗澡了啦！」、「直接翻肚肚耶」、「這下是鍍金獵犬了」、「今年要狗來富了」、「狗子：我現在身價上億了嗎」。

