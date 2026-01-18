飼主必看！絕育加保險補助「最高領 5000」 申請資格與流程全攻略

生活中心／程正邦報導

台北市長蔣萬安參觀台北寵物用品展。（圖／蔣萬安競選辦公室提供）

台北市的毛爸媽們注意了！為了打造動物友善城市，台北市政府於 2026 年全面升級寵物補助政策。不僅大幅調高犬貓絕育的資金援助，更首度將「寵物保險補助」的對象擴大至所有設籍台北市的飼主，兩項補助合計最高可領取 5,000 元。台北市動保處表示，希望透過經濟誘因，落實寵物登記與飼主責任。

絕育補助再加碼：母犬貓最高可領 2,000 元

根據《動物保護法》規定，家中的毛小孩皆應完成絕育。為減輕飼主負擔，台北市今年推動「家犬貓絕育補助計算法」，補助金額依性別有所不同：

廣告 廣告

* 公犬、公貓：每隻補助 1,000 元。

* 母犬、母貓：由於手術複雜度較高，每隻補助提高至 2,000 元。

飼主只需帶寵物至合法的獸醫診所完成手術，並確保寵物已植入晶片完成登記，即可依流程申請撥款。

蕭煌奇新婚老婆相當有愛心，在社群上經常貼出與寵物們互動畫面。（圖／翻攝自IG）

保險補助全面放寬：設籍台北市即可申請

過去台北市的寵物保險補助僅限於從「動物之家」認養的犬貓，但 2026 年新制正式打破門檻。現在只要是設籍或持有居留證於台北市的飼主，為愛犬或愛貓投保寵物保險，皆可向動保處申請最高 3,000 元的保費補助。

申請保險補助必備 4 大條件：

1. 完成寵物登記。

2. 已完成絕育手術（或持有免絕育證明）。

3. 1 年內有效之狂犬病預防注射紀錄。

4. 持有有效期間內的寵物保險保單影本。

申請攻略：採「先辦理、後補助」模式

動保處提醒，所有補助均採取「先手術/先投保」的方式辦理。建議飼主在投保前應詳細審閱各家保險公司的保單條款，確認理賠範圍、續保條件以及不保事項，選擇最符合毛孩健康狀況的方案。申請管道多元：

* 線上申請：可直接透過「台北服務通」網站上傳資料，省去郵寄麻煩。

* 紙本申請：將相關文件備齊後，郵寄至台北市動物保護處。

這項新政策不僅是福利，更是一份保險與保障。透過絕育能預防子宮蓄膿等疾病，保險則能在毛孩突發重症時減輕龐大醫療費壓力。名額有限，建議符合資格的飼主盡快辦理。

更多三立新聞網報導

太子集團洗錢案 32 輛豪車法拍！「山豬王」領軍警專 2/25 震撼開槌

川普砸一億美金佈局債券！收購案前夕敲進 Netflix、華納債券引熱議

好市多年費漲至1500元！內行揭「5大隱藏福利」兩次就回本

移民執法爆槍擊！明州大規模抗議延燒 五角大廈：1500士兵準備部署

