飼主把狗綁車斗！跳下車「拖行致死」熱心駕駛追喊停。(圖／民眾提供)

雲林縣褒忠鄉發生一起令人心痛的寵物死亡事件，一隻黑狗因從小貨車車斗跳出後被繩索拖行致死。熱心駕駛發現異狀後立即追車示警，使小貨車駕駛停車查看。雖然飼主並非故意傷害，但根據雲林縣動植物防疫所技正陳建棠表示，此行為已違反動物保護法，涉及刑事責任，最高可處2年以下有期徒刑或拘役，並科20萬至200萬元罰金。此事件也引發各界對寵物交通安全的關注。

黑狗因從小貨車車斗跳出後被繩索拖行致死。(圖／民眾提供)

事件發生在雲林縣褒忠鄉，一名熱心駕駛在路上發現一輛小貨車後方正拖行著一個物體。原本以為是網子或其他物品，但靠近後赫然發現是一隻小黑狗，於是立即掉頭追車並按喇叭示警，要求小貨車停下。當小貨車駕駛停車查看時，他也顯得十分錯愕，發現小黑狗原本在車斗上，因車斗油壓升降板與上方有縫隙，狗狗跳出後，因脖子上綁著繩索而被拖行。

因車斗油壓升降板與上方有縫隙，狗狗跳出後，因脖子上綁著繩索而被拖行。(圖／民眾提供)

目擊民眾表示：「超級不對的，我覺得他感覺就是沒有用心在照顧小狗，覺得狗狗很可憐。」另一位民眾則認為：「我覺得太惡劣了，他這樣子拖著那隻狗，看起來都快奄奄一息了。」

因脖子上被綁著繩索拖行，路面上也出現明顯磨擦痕跡。(圖／民眾提供)

雖然飼主在發現後立即將小黑狗抱回車斗，但小狗已經斷氣。飼主看起來相當難過懊悔，但這樣的疏忽已造成無法挽回的悲劇。雲林縣動植物防疫所技正陳建棠指出，這種行為在動物保護法上已構成傷害犬隻致死的疑慮，涉及刑事責任，可處2年以下有期徒刑或拘役，並科20萬以上200萬以下罰金。

開車載寵物出門時，最安全的位置是後座，應使用運輸籠或安全帶固定。(圖／TVBS)

動物防疫所也提醒大家，開車載寵物出門時，最安全的位置是後座，應使用運輸籠或安全帶固定，以防寵物亂跑、干擾駕駛或在發生意外時受傷。同時，不應將寵物放在副駕駛座或抱在腿上，以避免發生衝撞或被安全氣囊影響的危險。

不應將寵物放在副駕駛座或抱在腿上，以避免發生衝撞或被安全氣囊影響的危險。(圖／TVBS)

網友將這段影片分享到網路上，希望提醒所有飼主，載著寵物出門時一定要特別小心，因為一時的疏忽可能會造成寵物喪命的悲劇。