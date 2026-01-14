飼主控寄養「價值11萬鸚鵡」嗆奶亡 業者：已進入法律程序

新北市 / 綜合報導

有飼主控訴，日前因為出國，將寶貝鸚鵡送到寵物旅館寄養，沒想到，業者疑似強制固定鸚鵡跟餵奶，導致牠嗆奶死亡。飼主相當心痛，這不只是他花11萬元購買的寵物，更是視牠如同家人。而離奇的是，飼主希望能夠調閱監視器，卻得到對方被其他鳥咬壞、無法提供的回覆，對方也只肯賠償4千元；對此，業者透過臉書發文，說案件進入法律程序，不便對外說明。

翻開相簿裡，跟鳥寶的相處點滴，一起兜風看牠享用美食，溫馨快樂的生活，如今都成回憶，飼主泣不成聲，再次見到鳥寶，卻是冰冷遺體，他控訴，去年12月26日出國，將一歲的鸚鵡，寄養到新店一間寵物旅館，沒想到跨年當天，業者卻通知他，鳥寶嗆奶死亡，他難以接受，價值11萬元的愛寵，怎麼突然斷了魂。

飼主蔡先生說：「把我的鳥寶，用毛巾強制固定住，然後強制的餵奶，導致牠嗆奶之後身亡，然後事後也沒有送醫，鳥寶可能到新環境，牠會比較緊張，可能會不進食，所以我說，每天就是要餵奶一次，不過我完全沒有同意他們，把牠固定住，強制的灌食這件事情。」

飼主氣得想討公道，想調閱監視器但是，飼主委任律師VS.寵物旅館業者說：「所以這邊監視器是照得到的，(可是那台監視器是壞的)。」他怒控，業者竟說監視器，被其他的鳥咬壞，不但沒能還原經過，索取賠償也只有4千塊的安葬費。

飼主委任律師王子豪說：「我們就不能單純把牠當作是物品的毀損，賠賠物品的價值而已，而是要關注到當事人，其實因為有高度的情感投射，他精神上的受損，也是要予以肯認，他可以進行所謂的慰撫金的請求。」

回到當事寵物旅館，業者沒有回應，僅在網路發文，說交由司法不對外說明，飼主想都沒想到，把鳥寶送去寄養，卻也送走牠的生命，誰對誰錯只能到法院對簿公堂。

