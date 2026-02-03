飼主放任牛隻侵草莓園 草莓葉全「哞KI」！

2年多來，牛群入侵果園超過10次！（圖／東森新聞）





新竹關西一家草莓園業者控訴，附近養牛的飼主不設柵欄，也不用繩子套住牛隻，2年多來，牛群入侵果園超過10次！但牛群的目標不是草莓，而是草莓葉，讓飼主好無奈。不過要是沒有葉片，也無法行光合作用結果、生出草莓。農主很無奈，堅持不灑農藥，卻反而讓心血被隨意入侵的牛給吃掉。

牛牛們大搖大擺進到草莓園，東踏踏、西踩踩，找到好位子，頭一低開始大吃。

整座果園都是被啃食過的痕跡，甚至特別用高架式種植法所搭建的鋼架上，都有牛便便。

發現牛牛又上門，老闆只能全力飛奔，發出噪音趕跑牠們。

老闆劉先生：「2024年11月，就開始進來踩踏，所以2024年到2025年，然後過來現在是2026年了，這麼長的時間都沒有改善。」

牛牛們的目標不是草莓，而是一旁的草莓葉，農主想不到希望以天然為主不灑農藥，卻讓心血被破壞。

老闆劉先生：「因為很新鮮的嫩葉，我們又無農藥，所以牠就可能覺得很好吃。」

雖然不是攻擊草莓，但是如果周邊的草莓葉都被啃食殆盡，無法行光合作用，草莓也無法結果。

新竹縣關西鎮，是著名的草莓產區，因為日夜溫差大、水源乾淨，很適合草莓生長。

想不到草莓園不但吸引大小朋友，牛牛也來了。

菜園農夫江先生：「你看牠這個腳印，腳印、腳印、腳印。」

受害的不只草莓園，連附近的菜園也遭殃，多次要飼主管管，飼主卻改口，不承認牛是他的。

新竹縣動保所長何志豐：「本案本所將通知牛隻飼主到所說明，並同步派員前往現場了解與查證。」

放任寵物在街上遊蕩，已經觸犯動保法，恐怕挨罰最高新台幣15000元罰鍰。對於牛牛入侵，農主們哭笑不得，一方面代表不只遊客愛吃草莓，草莓葉也被牛牛肯定，一方面又得承受牛「哞～」一聲，辛苦種的草莓也跟著哞KI（不見）。

